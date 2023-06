Dopo l’avvio di ieri sera della rassegna dei cortometraggi, al cineteatro Cecchetti, oggi, mercoledì 22 giugno, il festival è tutto il giorno a Civitanova Alta. Nel pomeriggio, dalle 18,30 alla locanda Fontezoppa ci sarà l’incontro con il giornalista e critico Alberto Morsiani, che presenterà il libro Cinema Speculation di Quentin Tarantino.

Il libro è il racconto di come è nato l’amore di Tarantino per il cinema e al tempo stesso una entusiasmante, sovversiva, dirompente storia del cinema secondo il regista. Raccontato in prima persona raccogliendo recensioni, ricordi, aneddoti, tra autobiografia, critica e reportage, il testo offre uno sguardo unico sulla settima arte, nella versione senza filtri di un suo eccezionale interprete.

La sera, invece, ci si sposterà al teatro Annibal Caro, per assistere alle 21.15 al concerto del cantautore Dente, in uno spettacolo che sarà anteprima del Fool Festival, realtà che collabora con il Cff. Il concerto ricade nel giorno della Festa della Musica. Domani, giovedì 22 giugno, alle 18.30 al caffè del teatro Cerolini di Civitanova Alta il libro “Marche d’autore. I misteri” a cura di Jonathan Arpetti e David Miliozzi con relatrice Federica Senigagliesi. Si tratta di un’antologia promossa dalla Regione Marche e composta da racconti scritti dai migliori autori marchigiani e impreziosita da illustrazioni di altrettanti maestri del nostro territorio: da Dante Ferretti a Enzo Cucchi, da Valeriano Trubbiani a Tullio Pericoli, da Eliseo Mattiacci a Silvio Craia, fino a Stefano Calisti, Maicol e Mirko, Stella Calvani e molti altri ancora. Si torna poi alle 21.30 al cineteatro Cecchetti per la proiezione di altri 9 corti in concorso.