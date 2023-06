Musica declinata in diversi generi, classica, rock, folk, cantautorale, elettronica, performance di grande qualità, tante emozioni, la suggestione delle location e soprattutto tanto pubblico, è il bilancio della Festa della Musica a Recanati, che è andata in scena sabato 17 giugno nel centro storico leopardiano, dalle 19 alle 24.

Il Comune di Recanati per il terzo anno ha voluto aderire, con la direzione artistica curata dall’associazione Whats Art, alla celebrazione della musica, riconosciuta in tutta Europa come patrimonio dell’umanità, in grado di unire e far star bene le persone. Ed è stata un’edizione davvero sentita proprio dalle persone, che in diverso modo e per diversi motivi si sono fatte coinvolgere dalla serata, contribuendo ad esaltare i poteri evocativi della musica: forti emozioni per il saggio degli allievi della Civica Scuola di Musica Beniamino Gigli al Cortile palazzo Venieri che ha visto sfilare grandi e piccoli talenti musicali di diverse discipline di fronte agli occhi commossi e soddisfatti di parenti ed amici.

Atmosfere alternative e underground nei locali della libreria caffè Passepartout con i due concerti dei Neighbors e di Ossa, che hanno attirato l’attenzione di tanti giovani anche da fuori città. Si è ballato e cantato con il concerto dei Sambene, a cura dell’Associazione musicale Arslive – Accademia dei Cantautori di Recanati, che hanno proposto musiche della tradizione popolare e cantautorale italiane negli spazi di Largo Cesanelli. Allestimento intimo e suggestivo quello realizzato al chiostro di Sant’Agostino da Fotocineclub Recanati, che ha proposto la terza edizione di Note di Fotografia, suggestioni fotografiche accompagnate da spunti musicali, quest’anno dalla calda interpretazione di Valentina Guardabassi, con Alessandra Tamburrini alle tastiere.

In chiusura di serata, l’entusiasmo e la potenza della giovane band Smitch in Blu ray ha scatenato il pubblico di Piazza G. Leopardi per una chiusura di serata davvero con il botto. Grande ovviamente la soddisfazione dell’amministrazione comunale che, con il sindaco Antonio Bravi e l’assessore Rita Soccio, ha fatto sentire al vicinanza a tutti i performer, dedicando ad ogni punto spettacolo la propria presenza e il proprio particolare sostegno. Ma la festa continua e proprio per il giorno della Festa della Musica, fissato a livello europeo il 21 giugno, in programma altri due appuntamenti, concentrato su piazza G. Leopardi: alle 19, Il Surreale nella Valigia, di e con Leila Ghiabbi e Mattia Buonaventura De Minicis, estratto di uno spettacolo di teatro danza, danza contemporanea, contorsionismo e musica dal vivo. La sera, alle ore 22.00 concerto/spettacolo di Duscio/Francesconi duo (jazz ed elettronica con sequencers, drum machines e synth).