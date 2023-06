Insieme a cena per ricordare a distanza di ben 21 anni la storica promozione della Sangiustese nel campionato di Serie D.

Alla rimpatriata, organizzata dallo storico capitano della squadra Marco Raffaeli e andata in scena in un ristorante di Monte San Giusto, hanno risposto in tanti, dal patron Antonio Pantanetti all’allenatore Beppe Malloni, quindi membri dello staff medico e naturalmente anche tanti giocatori, tra cui molti volti noti del panorama dilettantistico marchigiano di quegli anni: il portiere Alessio Recchi, i difensori Emanuele Fermani, Alessandro Cocchi e Stefano Palombarini, i centrocampisti Teddy Tartarelli, Alex Simoni, Roberto Federini, Gianni Secchiari e Giacomo Iommi, quindi i bomber Maurizio Montingelli, Raffaele Cerbone e Antonio Marino.

La stagione 2001/2002 fu un vero e proprio trionfo per la Sangiustese, che chiuse al secondo posto in classifica il campionato di Eccellenza (a 2 lunghezze dalla Truentina Castel di Lama), con soli 12 gol subìti complessivamente. La difesa era un muro invalicabile, e l’intera squadra era unita da una determinazione e uno spirito di gruppo senza pari. L’accesso alla Serie D venne conquistato si play off, dopo aver eliminato i sardi dell’Iglesias in semifinale ed i toscani del Forcoli successivamente, in una doppia sfida che per l’atto finale portò alle porte di Pisa ben 500 tifosi provenienti da Monte San Giusto.

Successivamente la Sangiustese di Antonio Pantanetti conquistò anche la promozione in Serie C.