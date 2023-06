La Federazione provinciale del Partito Democratico di Macerata, grazie all’impegno del gruppo di lavoro Ambiente, organizza il convegno pubblico “La transizione energetica. Scelte di Comunità” che si terrà a Recanati nell’Aula Magna del Palazzo Comunale sabato a partire dalle 9.

«L’iniziativa – spiegano i dem – segue a due mesi di distanza il convegno organizzato sul tema della gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che ha ottenuto un buon risultato di pubblico e di contenuti, e andrà ad approfondire un altro dei temi di sostenibilità ambientale segnalata al Gruppo di lavoro Ambiente dai rappresentanti di istituzioni ed associazioni incontrate nella fase di ascolto. La transizione energetica dalle fonti di origine fossile a quelle rinnovabili è infatti la principale opzione a nostra disposizione per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici che sono già molto evidenti, ma che rischiano di diventare disastrosi nei prossimi decenni. Inoltre, altri eventi di notevole impatto degli ultimi mesi, come l’inflazione e la guerra in Ucraina, hanno dimostrato come l’abbandono dei combustibili fossili è una scelta strategica per la sostenibilità economica e sociale e per la conseguente, necessaria, indipendenza energetica. In questo processo le scelte dei governi, ancora incerte e deboli come nel caso italiano, devono essere accompagnate dalla consapevolezza e dal coinvolgimento delle comunità locali e dei singoli cittadini che possono avere un impatto significativo per favorire la velocità e la direzione di questa transizione. Un esempio molto citato è quello delle Comunità energetiche, grazie alle quali l’accesso alle energie rinnovabile a costi molto convenienti può essere esteso a imprese, condomini e singoli cittadini che diventano anche produttori di energia solare o eolica».

Su questi temi saranno chiamati ad intervenire una serie di oratori particolarmente qualificati come Annalisa Corrado, responsabile clima e conversione Ecologica della segreteria nazionale del Pd, Manuela Bora, consigliera regionale sempre del Pd, Michele Governatori, responsabile Energia del think tank Ecco, Leonardo Cavalieri, responsabile Marketing di Mac srl, società del territorio che sviluppa soluzioni tecnologiche innovative, Giovanni Biancini Ufficio energia di Lega Ambiente mentre il sindaco di Urbisaglia Paolo Giubileo illustrerà l’esperienza della sua Amministrazione per la costituzione di una Comunità Energetica. Infine, il pubblico presente avrà modo di intervenire e di porre alcune domande agli oratori. Nei prossimi mesi continuerà l’impegno della Federazione provinciale del Partito Democratico per approfondire e condividere i temi più significativa per la sostenibilità ambientale del nostro territorio con iniziative di questo tipo e con l’ascolto ed il dialogo con la comunità locale.