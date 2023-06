Investito da un’auto mentre è al lavoro ad un tombino, 47enne soccorso dall’eliambulanza e trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 di questo pomeriggio in via Del Donatore, a Recanati. Secondo la ricostruzione di quanto accaduto, che è al vaglio della procura di Macerata, una vettura con al volante una donna ha investito l’uomo che stava lavorando per i sottoservizi in uso ad un cantiere edile.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, la donna non si sarebbe accorta della presenza dell’uomo che era al lavoro sulla strada. Da qui l’investimento.

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e il 118. Gli operatori dell’emergenza hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il velivolo è arrivato e sorvolando la zona dove è avvenuto l’incidente ha fatto sbarcare due dottoresse che si sono calate con il verricello per raggiungere prima il ferito. L’uomo, dopo le cure sul posto, è stato caricato sull’eliambulanza e trasportato all’ospedale di Torrette di Ancona. Durante le operazioni di soccorso il 47enne, recanatese, è rimasto sempre cosciente.

Sul posto per occuparsi degli accertamenti è intervenuto anche lo Spsal dell’Ast. In un primo momento l’episodio era stato classificato come un incidente stradale, poi con gli accertamenti è emerso che si è trattato invece di un infortunio sul lavoro. Ora l’accaduto è al vaglio della procura di Macerata.

(Gian. Gin.)