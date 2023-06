Recanati ha ospitato due straordinari eventi espositivi che hanno entusiasmato il pubblico intervenuto. Gli appuntamenti, inaugurati con grande partecipazione, sono stati l’Esposizione delle Stampe d’Arte delle studentesse/i del Liceo G. Leopardi e il progetto “Panorama in Cornice – Percorsi di Land Art e Arbosculture”.

«Abbiamo inaugurato due progetti innovativi quasi unici nel panorama nazionale – dichiara Rita Soccio Assessora alle Culture – Avere una stamperia d’arte nel nostro Liceo Leopardi è un unicum che arricchisce la preparazione interdisciplinare delle studentesse e degli studenti che così hanno l’occasione di applicare alle loro conoscenze le doti artistiche e creative a volte nascoste. La seconda edizione mostra ancora una volta una qualità alta delle opere prodotte è la bontà del progetto di creare una vera filiera del libro d’arte con la collaborazione del laboratorio del Restauro del libro antico. Ringrazio la dirigente Annamaria Marcantonelli e i docenti che portano avanti questo progetto molto importante per la formazione delle alunne e alunni. L’altro progetto artistico rientra nel panorama della Land Art e Arboscultura con la realizzazione di vere e proprie cornici che trasforma le vedute panoramiche in cartoline vive. L’inaugurazione delle due mostre è stata possibile grazie alla collaborazione di molti che credono come noi nell’importanza della cultura e dell’arte per il benessere della nostra comunità».

La mostra “Apocalisse. Opere incise dagli studenti del Liceo Giacomo Leopardi” ispirate alle opere di Albrecht Dürer è ospitata fino al 20 agosto, nel Museo Civico Villa Colloredo Mels grazie alla contributo dell’Amministrazione comunale e di Sistema Museo. La mostra è accompagnata dal volume “Apocalisse”, realizzato da Recanati&Restauro in collaborazione con l’Istituto Giacomo Leopardi, che arricchisce ulteriormente l’esperienza artistica. Il progetto, ideato dal professor Jacopo Pannocchia e con la preziosa collaborazione delle professoresse Federica Ciavattini e Lucia Cingolani, ha rappresentato un’opportunità unica per gli studenti di esprimere e confrontarsi con l’opera di Dürer, creando un dialogo tra passato e presente.

L’altro progetto si è svolto nel suggestivo contesto dell’Agriturismo Al Crepuscolo di Montefiore delle sorelle Gabrielloni. Il progetto “Panorama in Cornice – Percorsi di Land Art e Arbosculture, ideato da Nikla Cingolani per contrastare la possibile costruzione di una discarica nel paesaggio che ha ispirato Giacomo Leopardi, è stato sviluppato dall’eco-artista Roberto Viale, proponendo opere ecologiche integrate nella natura. Questo progetto pionieristico e senza precedenti per Recanati ha l’obiettivo di generare nuove visioni per un futuro incentrato nello spirito del green design, valorizzando l’ecologia e la cura del paesaggio. Il progetto “Panorama in Cornice – Percorsi di Land Art e Arbosculture” è stato reso possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Recanati e alla collaborazione dei privati che hanno autorizzato gli interventi artistici sui propri terreni. Il percorso inizia dall’Agriturismo Al Crepuscolo delle Sorelle Gabrielloni, prosegue nell’Agriturismo Terra del Sole con la messa a dimora di due tigli, e potrà essere ammirato anche nell’Agriturismo I Tre Filari, dove un’eco-scultura è ancora in fase di realizzazione. Durante la serata inaugurale, i visitatori hanno avuto l’opportunità di passeggiare nell’oliveto e ammirare i disegni preparatori del progetto, compresi i bozzetti di cornici in legno realizzati da Roberto Viale. Il progetto è stato condiviso e appoggiato da diverse organizzazioni e associazioni, tra cui Sistema Museo, Recanati città dell’infinito, Associazione Operatori Turistici, My Recanati e dai Comitati di Quartiere Montefiore e Bagnolo.