Implode tetto di una casa in via XX Settembre a Recanati, fortunatamente non c’era nessuno all’interno della palazzina al momento dell’accaduto.

E’ successo ieri sera intorno 8,40 in centro, fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’edificio. «Un crollo accompagnato da un forte boato e una nuvola di polvere ha turbato la serata di una parte della cittadinanza a causa del crollo del tetto di una casa in via XX Settembre – scrive il sindaco Antonio Bravi – . La fortuna ha voluto che non ci fossero persone nella palazzina al momento dell’accaduto, per cui si è sventato il peggio.

I danni si sono allargati alle abitazioni sottostanti. Almeno due le famiglie che passeranno la notte ospitate da parenti e amici, in attesa di ulteriori accertamenti sulla stabilità dell’edificio colpito e di quello adiacente. Per evitare pericoli, la via resterà chiusa all’accesso delle auto da Porta Marina, nel mentre il traffico proveniente da Corso Persiani potrà utilizzare il percorso per via Cavour, via Calcagni e via Roma, limitatamente alle giornate necessarie per i lavori di messa in sicurezza».