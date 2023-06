Approvato dalla dalla giunta di Recanati lo schema di convenzione per l’attivazione del progetto “Ripuliamo la città” un nuovo servizio di demolizione gratuito di veicoli abbandonati. Una convenzione curata dal vicesindaco Mirco Scorcelli che avrà una durata inziale di due anni, a costo zero per il Comune, con la società InfinityCar Clear World di Milano, che si impegna ad offrire al Comune ed ai privati a titolo gratuito un servizio di demolizione comprensivo di disbrigo pratiche al Pra, a favore della cittadinanza e a favore dei veicoli di proprietà del Comune. La convenzione prevede anche la demolizione sempre a titolo gratuito di alcune tipologie di veicoli abbandonati, o classificabili come rifiuto rinvenuti nel territorio comunale da parte della polizia locale. «Questa convenzione garantirà un notevole risparmio economico alla cittadinanza e al Comune. – ha dichiarato Scorcelli – Spesso ci troviamo a dover ritirare vetture abbandonate, delle volte anche vere e proprie carcasse, che per essere smaltite innescano una serie di costi di gestione a carico della pubblica amministrazione tra cui: il ritiro del veicolo abbandonato, il deposito in un parcheggio autorizzato, la ricerca del proprietario, l’attesa di 30/90 giorni per la demolizione del mezzo ed infine, la demolizione dello stesso, nonché la radiazione dal Pra. La convenzione ci permetterà inoltre di eliminare di una notevole fonte d’inquinamento derivante da veicoli abbandonati o fuori uso».

«Grazie alla collaborazione dei cittadini che hanno seguito l’invito a comunicare alla polizia locale le zone con sospette auto abbandonate nel territorio recanatese, ad oggi delle 22 segnalate 12 sono state rimosse dai proprietari su diffida emessa dalla nostra polizia per le altre 10 sono in corso pratiche di accertamento o per predisporne la rimozione che si attuerà tramite il progetto “Ripuliamo la Citta. Rinnovo l’invito ai cittadini, alle associazioni e ai responsabili dei vari siti locali che hanno sospetti o segnalazioni di abbandono di auto, a darne immediata informazione al comando della polizia locale», ha aggiunto Scorcelli.