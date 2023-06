Torna il Premio Donna assegnato dal Lions Club Civitanova, la 33esima edizione del prestigioso riconoscimento assegnato dal club costiero andrà a Lucrezia Ercoli per «meriti nel campo della conoscenza e dell’innovazione nei nuovi linguaggi del contemporaneo». La direttrice artistica di Popsophia, docente dell’accademia di Belle Arti di Bologna e saggista e scrittrice riceverà venerdì nel corso della cerimonia prevista al Cosmopolitan il premio che consiste in una scultura realizzata dall’artista Mauro Brattini. Per l’occasione arriverà come ospite per la 33esima Charter night anche il Governatore distrettuale Lions Francesca Ramicone. Il premio “Donna” è un riconoscimento che ogni anno il club assegna a donne speciali che si sono distinte in un ramo del sapere, dell’arte, del sociale o dello sport. La presidente Anna Maria Vecchiarelli ha sostenuto fortemente la candidatura della filosofa maceratese ideatrice di Popsophia, festival della pop filosofia, nato proprio a Civitanova oltre dieci anni fa. La cerimonia avrà inizio alle 19 all’hotel Cosmopolitan. La Ercoli entra così nella schiera illustre delle premiate di cui fanno parte la giornalista Rai Maria Concetta Mattei, la soprano Irene Salazar, la campionessa olimpica Elisa Di Francisca, la ballerina Carla Fracci, la direttrice d’orchestra Cinzia Pennesi, la velista Cristiana Monina. E poi ancora le sorelle Varnelli, Ivana Spagna, Silvia Giacobini, Letizia Moratti, la contessa Anna Leopardi, Matia Letizia Berdini (alla memoria), la sensitiva Pasqualina Pezzola (detta “La Montesanta”), Fiorella Tombolini, Rosanna Vaudetti, la scrittrice Joyce Lussu e la preside Giulia Mastronardi.