«L’area, nel quartiere di Fontespina, dove quest’anno verranno ricavati 300 parcheggi è stata fino ad ora utilizzata in maniera selvaggia, senza alcuna regola. Ciò che è davvero imbarazzante è la pochezza politica delle due consigliere comunali di Siamo Civitanova. Ma lo è ancora di più la disinformazione che tentano, senza riuscirci, di dare in pasto ai cittadini».

L’assessore Roberta Belletti replica alle critiche di Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi che hanno commentato come l’iniziativa del Comune di realizzare 300 posti auto a Fontespina (leggi l’articolo) in realtà non sia una novità dal momento che anche in passato quell’area era usata a scopo parcheggio (leggi l’articolo). La Belletti però puntualizza: «Noi abbiamo deciso di regolarizzare la sosta, attraverso un’apposita delibera di giunta, quindi sistemeremo il terreno e dal 15 giugno lo metteremo a disposizione di residenti e turisti. Sarebbe opportuno, prima ancora di polemizzare, informarsi. Ma capisco, come le due consigliere, invece di lavorare per il bene della città e farlo con il buon senso che ogni consigliere, per il solo fatto di essere tale dovrebbe avere, hanno ben altri obiettivi: tessere e poltrone.

Chiaro è, che questa sindrome da piedistallo, più volte ostentata dalle due consigliere, è tipica di chi, fallito il primo tentativo, sta cercando di recuperare magari facendo accordi con chi ha ricoperto di fango nella passata campagna elettorale. Da ultimo, prendo atto come Squadroni e Bianchi, non sono interessate a rendere questa città più sostenibile, come i temi della mobilità e della transizione ecologica non sono di loro gradimento, e come, impegnate in celebrazioni e feste, abbiano volutamente snobbato un mondo fatto di studenti, insegnanti, associazioni, architetti, ingegneri, geometri. In questi mesi non si sono mai presentate ad uno degli incontri sulla transizione ecologica a differenza di tanti altri consiglieri di maggioranza e minoranza. Lascio ai cittadini, che si sono già espressi relegandole tra i banchi dell’opposizione, le dovute valutazioni. Continuerò, insieme al mio gruppo e a tutta la maggioranza, a lavorare per Civitanova cercando, per quanto di mia competenza, di trovare soluzioni concrete alle esigenze della città».