«Comunicati autocelebrativi, da anni a Fontespina quel posto è usato come parcheggio, l’assessora è alla ricerca di visibilità come prossima sindaca». Lavinia Bianchi e Silvia Squadroni della lista Siamo Civitanova sulla comunicazione dell’assessore alla Transizione ecologica e urbanistica Roberta Belletti che ieri ha annunciato la disponibilità di 300 posti auto in un campo dietro al Sì con te di Fontespina, nell’estremità nord di Civitanova a disposizione dei bagnanti. «Di fronte all’ennesimo comunicato auto celebrativo non c’è chi non provi un certo imbarazzo: 300 parcheggi a Fontespina, in un posto dove già da anni i tanti turisti parcheggiano. A meno che l’assessore non parli di un progetto di sistemazione, riqualificazione ai fini della destinazione d’uso a parcheggio: ma né tra le delibere, né tra le determine si trova cenno a lavori da fare in quell’area. Che sia la solita auto promozione per cose, però, già fatte da altri? A questo, certo, non è nuova la Belletti, che si è presentata – tanto per fare qualche esempio – in consiglio comunale con il progetto Ceccotti datato marzo 2022 e la variante commerciale in via Aldo Moro sul fiume Chienti, già predisposta da anni per esplicita ammissione del predecessore Troiani. Alla faccia della transizione ecologica tanto sbandierata in questi mesi e che, per ora, sembra aver avuto solo il merito di consentirle foto e post sui giornali, mentre di progetti ancora nulla. E il parcheggio trovato in zona stadio è quello usato per il Motorday, ma il Comune ancora non si è preso l’impegno di sanificarlo dalle nutrie, che pullulano. Se l’assessore è alla ricerca di visibilità mediatica i cittadini hanno bisogno di risposte concrete, di capire la vision urbanistica di Civitanova, di condividere problemi e soluzioni. Non hanno bisogno di assistere all’ascesa di chi sembra proporsi come prossima sindaca».