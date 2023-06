A Civitanova una grande festa al Varco sul mare per la “Giornata nazionale dello sport”. Presenti tante associazioni sportive civitanovesi con i loro atleti, allenatori, dirigenti e familiari, chiamati tutti a raccolta dal vice sindaco e assessore allo Sport, Claudio Morresi, e dalla consigliera comunale Paola Fontana. Presente anche il sindaco Fabrizio Ciarapica, Fabio Romagnoli delegato provinciale del Coni, assessori e consiglieri. «Siete un mondo meraviglioso – ha detto Ciarapica -. Trasmettete gioia, entusiasmo e vitalità. Lo sport è spirito di squadra, tenacia e grandi emozioni, ma è anche e soprattutto una scuola dove si forgiano le virtù per la crescita sociale della nostra comunità e per l’educazione dei nostri giovani. Grazie a tutto il mondo sportivo per l’impegno, i sacrifici e gli straordinari risultati raggiunti».

Durante la mattina tutti gli atleti presenti si sono esibiti ognuno nella propria disciplina: le piccole ginnaste del gruppo Sport Fire di Civitanova, gli atleti delle società Ama e Atletica Civitanova. Poi il momento clou, il match amichevole tra la Virtus Basket e gli atleti dell’Anthropos.

«Lo sport è prima di tutto inclusione – ha detto l’assessore Morresi -. Vedere qui oggi il mondo sportivo riunito è per me motivo di soddisfazione. L’amministrazione è vicina a tutte le società sportive e cercherà di fare sempre di più. Abbiamo molti progetti in cantiere, altri li abbiamo fatti e altri li faremo. Tra questi metteremo mano allo stadio per renderlo più sicuro e adatto alla categoria, l’Eccellenza, che quest’anno la Civitanovese ha conquistato e meritato». Morresi ha poi espresso gratitudine ad ogni singola società presente. Chi ha seguito da vicino l’organizzazione dell’evento, è la consigliera Paola Fontana: «Lo sport è amicizia e condivisione – ha detto – e lavorare per questi eventi mi gratifica molto. Civitanova, e oggi ne è una conferma, offre una vasta gamma di opportunità sportive di diverso genere e per tutti i gusti». Complimenti per l’evento sono arrivati da Fabio Romagnoli, delegato provinciale Coni. «Oggi è una festa meravigliosa – ha detto dopo aver portato il saluto del Coni Marche – lo sport è gioia e divertimento. L’Italia, lo scorso anno, è risultata al terzo posto tra i Paesi pluripremiati. E questo è sicuramente merito delle associazioni, della passione degli allenatori, dei dirigenti, ma anche degli amministratori locali che cercano di essere sempre vicini allo sport».