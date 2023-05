Per quattro giorni, dall’ 1 al 4 giugno, Potenza Picena sarà luogo di ritrovo di circa settanta macchinisti di Trenitalia provenienti da tutta Italia. Un evento che si rinnova da 23 anni, ogni volta in una regione diversa, e che quest’anno, il potentino Marco Foglia, macchinista che svolge il suo lavoro sul treno Trasporto regionale Marche, ha voluto organizzare proprio nella nostra regione, a Potenza Picena. A legare il gruppo, di cui fa parte lo stesso Foglia, è una profonda amicizia nata nei quattro anni, dal 1995 al 1999, quando si sono qualificati al Genio Ferrovieri di Torino, per poi essere assunti da Trenitalia. Da allora, dal 2000, il gruppo denominato “V.m. 243/94” si raduna per rinnovare quel legame. Quest’anno, tra l’altro, ricade l’anniversario per i 150 anni della nascita della Specialità del Genio Ferrovieri. «Finalmente sono riuscito a portare il gruppo nelle Marche – spiega con soddisfazione l’organizzatore Marco Foglia -. L’obiettivo è quello di ritrovarci tra amici e, girando le regioni, promuovere e far conoscere le nostre bellezze del nostro territorio». I settanta macchinisti, che guidano convogli Frecciarossa, Regionali e Trasporto merci, assieme alle rispettive famiglie, un centinaio di persone in tutto, scopriranno i luoghi simbolo del nostro territorio in una quattro giorni che punta non solo a rinsaldare un’amicizia che dura da vent’anni, ma anche a far conoscere la nostra regione. Previsti anche i saluti della sindaca di Potenza Picena Noemi Tartabini.