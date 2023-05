Dal 2 giugno prossimo scattano le nuove regole per la sosta nell’area parcheggio del pianoro di Canfaito. Lo prevede un’ordinanza della Polizia locale di San Severino. In base al provvedimento dalle 8 alle 20 dei giorni 2 giugno, 15 agosto, 22-28- 29 ottobre e poi 1-4-11-12-19 novembre lo spazio dei parcheggi sarà soggetto a pagamento in base a tariffe giornaliere che saranno di 10 euro per camper, motorhome e van e di 5 euro per le auto.

Parcheggi gratuiti, invece, per motocicli e ciclomotori, veicoli al servizio di persone invalide con contrassegno europeo. Nell’ordinanza si ricorda altresì che è vietata la sosta a tutti i veicoli a motori nel pianoro di Canfaito dalle 20 alle 8 di tutti i giorni dell’anno, che è vietato il campeggio, che è vietata la sosta fuori dall’area appositamente individuata a parcheggio e che per i trasgressori, oltre alla sanzione, è prevista anche la rimozione dei mezzi.

Un’apposita area destinata alla sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, ovviamente muniti di contrassegno, è stata istituita all’interno dell’area parcheggio. Gli stalli sono delimitati da opportuna segnaletica stradale e sono individuabili dal navigatore. Nell’ordinanza viene anche specificato che in caso di mancanza degli addetti alla riscossione durante i giorni di tariffazione indicati, ciò potrà avvenire ad esempio in caso di pioggia o altro, il corrispettivo non sarà dovuto. In caso di mancata osservanza delle disposizioni sono previste sanzioni in base sanzioni, compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata. Al fine di svolgere i servizi di accertamento delle violazioni alla sosta e riscossione pagamenti relativi al parcheggio di Canfaito il Comune si è affidato a una ditta esterna, la società cooperativa Angel Ranger.