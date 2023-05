SAN SEVERINO - A deliberare è stato il Comune che ha un accordo con l’Unione montana Potenza Esino e Musone per la gestione del flusso veicolare nell’area protetta

di Monia Orazi

A Canfaito area naturalistica a cavallo tra il territorio di Matelica e San Severino, arrivano i parcheggi a pagamento. La giunta settempedana guidata dal sindaco Rosa Piermattei si organizza per tempo ed in vista delle giornate festive e dell’autunno, in occasione del foliage, ha deliberato l’istituzione di un’area di parcheggio a pagamento, che sarà gestita da una ditta esterna al Comune, su un terreno privato da novemila metri quadrati. Le tariffe saranno di dieci euro per camper, motorhome e van per cui persiste il divieto di campeggio, 5 euro per le auto, gratis per le due ruote. Il parcheggio sarà a pagamento il prossimo 2 giugno, 15 agosto, 22-28-29 ottobre, 01- 04-05-11-12-19 novembre del 2023, i periodi in cui si prevede il massimo afflusso di visitatori e turisti.

I sindaci della zona, che fanno parte del comitato di gestione della riserva naturale del Monte San Vicino e Canfaito hanno dato parere favorevole al parcheggio a pagamento, che si va ad aggiungere a quello già esistente a Pian Dell’Elmo, nel territorio del comune di Apiro, anch’esso a pagamento, per «sostenere i costi di gestione viabilità e pulizia-manutenzione dell’area ed alleggerire la pressione del traffico veicolare».

A deliberare sul nuovo parcheggio è stato il Comune di San Severino che ha un accordo con l’Unione montana Potenza Esino e Musone per la gestione del flusso veicolare nell’area protetta. Secondo la giunta settempedana «la sosta a pagamento è uno degli strumenti più efficaci per alleggerire la pressione del traffico nelle aree di tutela ambientale e che è opportuno e necessario istituire tale servizio. Con la fruizione massiccia del parcheggio di Canfaito negli anni scorsi si sono verificati numerosi episodi di abbandono rifiuti al suolo e danneggiamenti della recinzione, dovuti all’eccessiva presenza di auto, con conseguente innalzamento dei costi per pulizia e manutenzione dell’area a carico del Comune. L’area da adibire a parcheggio a pagamento insiste su area privata, il cui proprietario ha manifestato la propria disponibilità all’utilizzo da parte del Comune di San Severino per la finalità di accoglienza e di gestione ordinata dei flussi come da accordo sottoscritto con l’Unione Montana Potenza Esino Musone». Sarà la ditta privata affidataria del servizio ad organizzarsi con ausiliari del traffico per garantire il rispetto della zona di parcheggio e la riscossione dei costi dei biglietti.