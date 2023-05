Tredicesima puntata di “Ritratti… di strada”, il viaggio tra la gente della provincia del nostro fotografo Andrea Petinari. Civitanova e Villa San Filippo di Monte San Giusto sono i luoghi protagonisti di questa settimana.

Lorenzo e Chiara e il loro amore nato su una navetta al ritorno da una discoteca; Cristina e Loris vengono dall’Umbria per trascorrere una giornata di relax a Civitanova, lei è casalinga, lui lavora nei cantieri della superstrada; a passeggio a Civitanova anche Valentina (Oss) e Giada; un momento di tranquillità sul porto per Francesca (infermiera); Massimo, Debora e Luigi fanno volontariato (“ci piace aiutare le persone, per noi un grazie è più che sufficiente”); Gentilino e Giuseppe, pensionati a Villa San Filippo, “per 40 anni abbiamo fatto le scarpe”; Matteo gestisce un pub, la scorsa estate ha deciso di far rivivere un luogo storico della sua giovinezza; Lorenzo racconta la sua vita da fornaio; Giancarlo, per 60 anni nel settore delle costruzioni, racconta di quando lavorò per il film ‘Panni sporchi’ con Michele Placido e Ornella Muti girato a Macerata; Lorenzo lavora nel settore dell’amministrazione e della finanza ed è appassionato di escursioni in montagna.

Ecco dieci storie maceratesi, ognuna delle quali accompagnata da una descrizione in didascalia. Al centro le persone, i loro volti, le loro emozioni, immortalate nella vita di tutti i giorni.