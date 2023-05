In una semplice e partecipata cerimonia ieri si è insediato il nuovo Consiglio comunale di Penna San Giovanni, proclamato nel corso della tornata elettore del 14 e 15 maggio scorsi. Presenti anche i sindaci di Monte San Martino, Matteo Pompei, e Belmonte Piceno, Ivano Bascioni, a conferma della collaborazione con le realtà limitrofe.

Prima del giuramento sulla Costituzione il riconfermato sindaco Stefano Burocchi ha illustrato ai concittadini i progetti della nuova amministrazione, sottolineando il coinvolgimento in ogni decisione proprio della popolazione pennese «metteremo determinazione, impegno, professionalità e consapevolezza del ruolo, i cittadini hanno riposto fiducia in noi per la crescita dell’intera comunità, una crescita indirizzata al miglioramento della qualità della vita in un ambiente dove il livello è già molto alto confrontato con gran parte del territorio italiano, punteremo ad incrementare i servizi e l’offerta turistica, importante volano per far crescere la nostra economia. Bisogna generare entusiasmo per promuovere e costruire il proprio territorio per il bene comune. Per amministrare bisogna essere come prima cosa cittadini, vivere la realtà del paese, è per questo che le porte del Comune saranno sempre aperte ad ogni richiesta, segnalazione o consiglio».

Al termine del giuramento è stato suonato l’inno d’Italia ed espletate le formalità di rito, come l’ufficializzazione della Giunta e del Consiglio. Stefania Cardinali è stata riconfermata vice sindaco, eletto assessore Graziano Bascioni. Siedono in Consiglio comunale Luana Bassetti, Iulian Gherman, Eleonora Lautizi, Mary Montevidoni, Ruggero Cutini Calisti e Claudia Santancini.

Al sindaco poi sono state consegnate le chiavi del Comune e al termine è stato offerto un rinfresco a tutti gli intervenuti.