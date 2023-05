Si è conclusa la prima fase del progetto “Grit-Escape4Challenges: cittadini di oggi, protagonisti del futuro”. Dopo un percorso formativo ora è in programma la realizzazione di un’escape room ad Unicam. Sono stati mesi pieni di attività quelli che hanno visto protagoniste ben sei associazioni dislocate su tutto il territorio regionale, tra le province di Macerata, Ancona e Pesaro. Il progetto si inserisce all’interno del progetto Conc.Im.O, finanziato con i fondi della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un percorso di formazione che si struttura interamente su due livelli e che si rivolge a giovani di età compresa tra 14 e 35 anni su base interprovinciale. I partner sono Arci Macerata, Officine Mattòli, Strada San Germano, Avis Osimo, Frolla Cooperativa Sociale, Legambiente Macerata e che vede la collaborazione attiva dell’Università di Camerino. All’interno del progetto Conc.Im.O. sono stati previsti due interventi che si svilupperanno in maniera consecutiva e che uniranno la formazione con l’imprenditoria giovanile.

«Nel primo filone (Grt appunto) – spiegano gli organizzatori – il progetto prevedeva un percorso di educazione alla cittadinanza attiva nato per aumentare la consapevolezza sociale e il coinvolgimento civico delle giovani generazioni. Si è così creato un circuito aggregativo di giovani che svolgono il ruolo non solo di fruitori delle iniziative proposte, ma anche di ideatori e costruttori delle azioni progettuali. Ciò a cui si è dato vita è un ecosistema territoriale in grado di contrastare il disagio giovanile, il rischio di esclusione sociale e promuovere il benessere multidimensionale dei giovani tramite l’utilizzo di un metodo ludico- culturale. In questa prima fase ogni partner ha proposto piccoli percorsi di formazione su tematiche di interesse generale e sociale: accoglienza e inclusione, sostenibilità ambientale, prevenzione e benessere, competenze civiche e democratiche. A questi percorsi hanno partecipato circa 70 ragazzi e ragazze».

Ora l’inizio di una nuova avventura, grazie alla collaborazione di Unicam. Nei locali dell’ateneo sarà allestita un’effettiva escape room, risultato del lavoro dei partecipanti e operatori della rete di partenariato. Una volta allestita l’escape, prenderà il via la seconda fase del progetto, Growth: imprenditori di domani, un percorso di educazione all’imprenditorialità e di avvicinamento al mondo del lavoro per le giovani generazioni con un focus verso l’acquisizione di abilità e competenze nell’ambito dell’impresa sociale, culturale e creativa. Il progetto permetterà il potenziamento di competenze trasversali (autostima, adattabilità, creatività, pensiero critico, problem solving) e di abilità specifiche legate alla gestione d’impresa, utilizzando, tra i vari strumenti predisposti, il dispositivo innovativo dell’escape room applicabile alle diverse azioni progettuali. L’escape room sarà quindi dispositivo metodologico di orientamento professionale, così come le tecniche espressive teatrali sul modello del “Teatro d’impresa”. Sono previsti poi tre moduli formativi sulla pianificazione dell’impresa creativa, sociale e culturale e laboratori di impresa all’interno di realtà già consolidate.