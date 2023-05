FUGGITA DALLA GUERRA - La musicista ieri era a Civitanova su corso Umberto (VIDEO). Intanto dopo l'appello di Carlo Cambi su Cronache Maceratesi si sono mossi il Macerata Opera Festival e il Comune

Dai Cancelli di Macerata a corso Umberto a Civitanova, ecco un video (in alto) che ritrae Olena Kocherga con il suo flauto magico in un’esibizione di ieri pomeriggio. La gente si ferma, incantata, e applaude. Fuggita dalla guerra in Ucraina, dove era primo flauto solista dell’orchestra di Zaporiggia, Olena si sta esibendo sulle strade del Maceratese. «Ora sono a Civitanova, giro con il mio flauto, per fare musica, per sopravvivere». E’ la toccante storia di Olena raccontata l’altro giorno da Carlo Cambi su Cronache Maceratesi (leggi l’articolo).

«A Zaporiggia ho lasciato tutto il mio amore: la mia musica, la mia vita, il mio compagno che è in guerra», ha detto Olena. E all’appello di Carlo Cambi (“Facciamola esibire allo Sferisterio”) ha subito risposto presente il Macerata Opera Festival: il direttore artistico Paolo Pinamonti e il sovrintendente Flavio Cavalli hanno programmato un incontro con Olena per il prossimo 9 maggio. A muoversi è stata subito la vicensindaca Francesca D’Alessandro, assessore ai Servizi sociali, che incontrerà Olena mercoledì con un sacerdote ucraino che farà da traduttore. «La storia di Olena raccontata da Carlo Cambi ci ha toccato tutti nel profondo del cuore – dice Francesca D’Alessandro – E’ doveroso accogliere un’artista la cui situazione si è palesata in maniera casuale, lei non è venuta a chiedere niente, si è manifestata attraverso la sua arte che sta regalando per strada ai nostri concittadini. Macerata è sempre stata una città ospitale, ci siamo adoperati parecchio per le mamme e i bambini ucraini e ora vogliamo fare qualcosa per Olena. Mercoledì la incontreremo per capire bene la sua situazione».

(redazione CM)