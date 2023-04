ECCELLENZA - Al Tubaldi un gol nel finale di capitan Mongiello regala tre punti vitali per la salvezza. I rossoblu di Morganti precedono i biancorossi di una lunghezza frutto dello 0 a 0 in terra anconetana. Debutto l'ex Serie A Fernando Tissone

La prima con l’“autogestione” è da incorniciare. Il Chiesanuova compie l’impresa, stendendo l’Osimana 1-0 nel finale e ri-festeggiando la vittoria dopo tre sconfitte. La rete di capitan Mongiello all’89’ spezza l’equilibrio di un match che pareva destinato allo 0-0 ma premia gli sforzi della matricola che, nella seconda metà della ripresa, era cresciuta, aveva preso coraggio ed aveva creato i presupposti per il gol. Un successo tanto prezioso per il prestigio quanto per la classifica ed il morale, perché ottenuto contro un avversario che nutriva ancora sogni di vetta e inoltre averlo fatto al Tubaldi di Recanati e contro una big, lo rende ancor più importante. Fanno 33 punti in classifica, sempre al 12esimo posto però ora +2 sul Castelfidardo, -1 dalla Sangiustese e +12 sul Marina quando restano due turni. Una lunghezza in più del Chiesanuova la vanta la Sangiustese, che divide la posta in palio a reti inviolate a Castelfidardo. I rossoblu di Morganti, nel secondo tempo, hanno un’ottima occasione con Tonuzi, solo davanti al portiere, ma spedisce fuori. Poi Iuvalè colpisce la traversa di Iuvale (un paio di occasioni anche per i padroni di casa, su una grande respinta di Monti). Subito in campo il neotesserato Fernando Tissone, ex centrocampista in Serie A di Udinese, Atalanta e Sampdoria.

Cronaca di Chiesanuova – Osimana. Il Chiesanuova si schiera con un 4-3-3 composto con interpreti inediti, perchè l’under Salvucci è esterno alto, come mezzali ci sono Bonifazi e Rapaccini, nei quattro dietro Lapi e non Monteneri che in panchina cammina avanti e indietro da consumato mister. L’Osimana risponde con un versatile 3-5-2. La partita inizia con qualche tentativo velleitario dei giallorossi, ma al 10′ la prima vera palla gol è del Chiesanuova, Tittarelli pesca Mongiello che però angola troppo. Al 17′ la replica dell’Osimana, sul primo palo movimenti di Mingiano e tocco a botta sicura, super Zoldi in corner. La sfida resta in equilibrio, gli “ospiti” hanno un fraseggio più pulito, con Scheffer molto attivo sulla destra, ma non creano seri pericoli fino al 35′. Da corner, Bambozzi prova la girata volante, per fortuna della matricola centrale. Ritrovata la maglia da titolare Bonifazi prova a festeggiarla nel finale, bella botta da fuori alta di poco.

Ripresa. I padroni di “casa” rientrano con maggior piglio, subito azione prolungata chiusa da un colpo di testa alto di Salvucci. I biancorossi piacciono di più ora ma peccano sempre nella precisione dell’ultimo passaggio, così anche al 70′ quando l’under Salvucci sbaglia una facile sponda. Il pari serve poco ad entrambe ma col passare dei minuti è la matricola ad emergere, bucando l’Osimana centralmente. Al 76′ ci si butta palla al piede Bonifazi che prova dal limite, out. All’84’ l’occasione più ghiotta: Mongiello se ne va, salta pure Labriola e a tu per tu con Chiodini calcia potente ma senza inquadrare la porta. All’88’ angolo giallorosso e Scheffer tenta l’incursione per celebrare una bella partita, Zoldi attento. Un minuto ed ecco la zingarata del neoentrato Pasqui, palla a Mongiello che punta l’uomo, se la porta sul sinistro e scarica di potenza per l’1-0. Nel lungo recupero Pasqui sfiora il bis.

Il tabellino di Chiesanuova – Osimana 1-0:

CHIESANUOVA: Zoldi, Molinari (19’st Corvaro), Iommi, De Cesare (37’st Wolhein), Canavessio, Lapi, Salvucci, Rapaccini (26’st Pasqui), Tittarelli, Mongiello (45’st Cicconeti), Bonifazi. All.: Lupetti.

OSIMANA: Chiodini, Scheffer, Fermani, Calvigioni, Patrizi, Labriola, Ruibal, Bambozzi, Mingiano, Buonaventura, Mercanti (27’st Bassetti). All.: Mobili.

ARBITRO: Ricciarini di Pesaro.

RETE: 44’ s.t. Mongiello.

NOTE: spettatori 500. Ammoniti: Lapi, Mingiano, Iommi, Mongiello. Corner: 3-5. Recupero: 7′ (0′ e 7′).

Il tabellino di Castelfidardo – Sangiustese:

CASTELFIDARDO: David, Coppi, Fabbri, Francesconi (9′ s.t. Pasquini), Fabiani, Ruiz, Guella, Fermani (31′ s.t. Galli), Braconi, Ristovski (39′ s.t. Goma), Cognigni. A disp.: Niccolini, Strologo, De Min, Gatto, Testa, Suarato. All.: Giuliodori.

SANGIUSTESE: Monti, Tomassetti, Stortini, Iuvalè, Capodaglio (40′ s.t. Tarulli), Pagliarini, Proesmans (23′ s.t. Cinque), Tissone, Tonuzi, Ercoli (45′ s.t. Sguigna), Cheddira (26′ s.t. Merzoug). A disp.: Calcabrini, Adami, Cassetta, De Stefano, Castricini. All.: Morganti.

TERNA ARBITRALE: Vazzano di Catania (Bara di Macerata – Longarini di Macerata)

NOTE: ammoniti: Coppi, Francesconi, Galli, Ercoli.