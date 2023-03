MACERATA - Presentato il calendario degli eventi che farà da cornice al traguardo raggiunto dallo Scientifico, il più antico delle Marche. Si parte il primo aprile. La preside Roberta Ciampechini: «Abbiamo cercato di coinvolgere tutta la città in una serie di appuntamenti in grado di mostrare quelli che è stato la storia del liceo ma anche quello che è attualmente e quello che sarà nel futuro»

di Mauro Giustozzi (foto Fabio Falcioni)

1-10-1923/1-4-2023. Due date che segnano il centenario del Liceo scientifico ‘Galileo Galilei’ di Macerata, il primo creato nelle Marche e tra i primi 36 che furono fondati ad inizio del secolo scorso in Italia. Un istituto che ha avuto una costante crescita nel corso degli anni e che tuttora, seppur diviso in due sedi da diciannove anni, rappresenta un punto di riferimento non solo per il capoluogo ma per l’intera regione. Saranno otto appuntamenti in città per festeggiare il traguardo del centenario, un programma fatto di eventi, mostre, musical, che avrà come luoghi il teatro Lauro Rossi, il teatro Don Bosco, la biblioteca Mozzi Borgetti, il nuovo auditorium di Banca Macerata e la sala Giovannetti di Palazzo degli Studi.

Ad illustrare il ricco programma delle iniziative in calendario sono stati il sindaco Sandro Parcaroli, l’assessore all’Istruzione Katiuscia Cassetta, il dirigente scolastico Roberta Ciampechini e la docente dello Scientifico Giuseppina Capodaglio. Presenti anche i sostenitori della manifestazione e il consigliere comunale con delega ai rapporti con gli istituti superiori Pierfrancesco Castiglioni. «Il liceo Scientifico Galilei è uno tra i più antichi della Marche e d’Italia –ha esordito il sindaco Parcaroli- Cento anni non sono pochi ma si tratta di un istituto che aumenta i suoi iscritti, il che vuol dire che il territorio ed i ragazzi della provincia e non solo sono attratti da questo istituto. Ho visto un calendario ricco di eventi che unisce tutte le forze della città coinvolgendole in questo appuntamento così prestigioso. Il Galilei non è solo dei dirigenti, dei docenti, degli studenti ma della città e di tutto il territorio e per questo noi siamo a fianco delle iniziative programmate».

I festeggiamenti del centenario del liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Macerata prenderanno l’avvio a partire dal primo aprile, occasione per la quale un professore del liceo ha realizzato il logo del centenario e si concluderanno il 16 dicembre con una serata di gala con la partecipazione di studenti d’eccezione usciti da questa scuola. Tra coloro che sono passati al ‘Galilei’ come non ricordare Iginio Straffi, produttore televisivo e cinematografico italiano, presidente e fondatore di Rainbow creatore del cartone animato Winx Club. E poi ancora Carla Sagretti, già dirigente dell’Ufficio ambito territoriale di Macerata, Stefano Parcaroli, ingegnere informatico, oggi ad di Med Group, Emanuele Frontoni, uno degli scienziati più citati nella lista della Stanford University, Graziano Venanzoni, ricercatore all’Istituto nazionale di fisica nucleare di Pisa e alla Fermilab di Chicago, Francesco Vissani, fisico del Cnr, Andrea Angeli, funzionario delle Nazioni Unite. «C’è grande soddisfazione per gli eventi del centenario che ci apprestiamo a vivere tutti insieme in un clima di gioia e grande partecipazione – ha sottolineato la dirigente Ciampechini -. Per me è il terzo anno alla dirigenza del liceo e sono onorata di guidare una scuola così importante per il tessuto maceratese. Abbiamo cercato di coinvolgere tutta la città in questo evento che sarà aperto dal flash mob che faremo in piazza della Libertà sabato prossimo con i nostri 900 studenti. Abbiamo cercato di organizzare una serie di appuntamenti in grado di mostrare quelli che sono stati i cento anni di storia del liceo ma anche quello che è attualmente e quello che sarà nel futuro. La nostra è una scuola in continua crescita dato che siamo passati dalle sette sezioni di quattro anni fa alle otto di due anni consecutivi fino ad arrivare alla nona classe prevista per il prossimo settembre il che comporterà anche la risoluzione di problemi di spazio che dovremo affrontare prima dell’apertura del nuovo anno. Un ringraziamento al lavoro dei docenti, degli studenti, del personale scolastico e degli sponsor e collaboratori».

La docente dell’istituto Capodaglio ha voluto sottolineare come «l’aspetto interessante dell’organizzazione è stato incontrare i colleghi intorno a un tavolo e metterci in gioco con idee e proposte che, come per incanto, si sono allineate e hanno costituito una sorta di armonia nel nome del centenario». Mentre l’assessore Cassetta ha ribadito come «gli studenti hanno bisogno di qualcuno che li accompagni e li sostenga e credo che la strada intrapresa dagli istituti scolastici della città, compreso il Galilei, sia quella più concreta per uscire fuori dalle aule e dalla semplice didattica frontale con eventi di qualità e trasversali e offrendo stimoli e opportunità, nella consapevolezza della qualità dell’alta offerta formativa». Nella realizzazione degli eventi in programma, il Liceo si è avvalso della preziosa collaborazione degli ‘Amici del Liceo’ e del suo presidente Stefano Perugini. Alcuni professori ed ex studenti della scuola stanno lavorando all’ambizioso progetto di scrittura di un volume sulla storia del Liceo a partire dal 1923, contributo che sarà pubblicato entro l’anno.

Questo il programma degli appuntamenti previsti per il centenario del Galilei. Sabato 1° aprile: inaugurazione dell’anno 100 del liceo – “Facciamo un terremoto! Flash mob e simulazione onde sismiche”; mercoledì 5 aprile “Galileo Galilei tra scienza, arte e fede” pomeriggio di studi filosofici; venerdì 14 aprile “Il Galilei e la fisica: 100 anni tra curiosita’ e paradossi” mostra di fisica; mercoledì 10 maggio “Centarte” un pomeriggio d’arte nella Sala Giovannetti; martedì 10 ottobre “La marca della poesia”, a cura di Filippo Davoli; “Il filatoio d’oro della memoria. Dolores Prato e il romanzo del novecento” con Lucia Tancredi, sabato 25 novembre; “Il segreto dell’enigma perfetto” conferenza della professoressa Sabina Ascenzi; venerdì 1 dicembre “Il nostro Galileo” gli studenti realizzeranno un musical, infine sabato 16 dicembre ‘Serata di gala conclusiva’ con gli ex allievi illustri di ieri e di oggi, i dirigenti e i docenti degli ultimi anni oltre agli studenti di oggi, alle famiglie, ai docenti, al personale della scuola e alla cittadinanza.