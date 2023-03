Macerata intitoli una piazza a Zorro

IL SABATO DEL MONTAGGIO - La risposta a Civitanova dopo piazzale Toro Seduto: uno spazio dedicato a Diego de la Vega. IL FOTORITOCCO E LA VIGNETTA della settimana nella nuova rubrica di Filippo Davoli

di Filippo Davoli

Considerato che è finita la pandemia (anche se imperversa l’influenza, ma del resto è così da sempre); considerato che siamo in guerra (anche se fingiamo di essere ancora in pace); considerata la tragedia dei migranti e poi anche il dramma della diffusione delle droghe (leggere, meno leggere e comunque letali); considerati i negozi che chiudono, le attività in crisi, il 110% che non si sa più se c’è o non c’è e che cos’è; considerate le macchine che a metano non sono più tanto economiche e a benzina non lo sono mai state e diesel prima ti sbollavano con le tasse adesso anche col carburante ma oltre le Alpi premono per eliminare sia quelle a benzina che quelle diesel ma in Italia non glielo permettono ma quelli oltralpe insistono;

considerate le case verdi (faranno verde pure la Casa Bianca?) che entro il 2030 dovremo avere tutti ma anche qui vedrai che in Italia si oppongono e poi alla fine non si sa come andrà a finire e del resto chi vivrà vedrà; considerato che la nostra economia a dispetto delle buone notizie televisive nella realtà non è che migliori così tanto anzi diremmo pochino visto che continuano a chiudere esercizi commerciali e fabbriche (anche se alcune di queste ultime stanno in crisi marcia qui da noi poi però delocalizzano e si riscoprono miracolosamente floride); considerate anche le docce fredde per i balneari (perché anche il turismo va azzoppato un po’, sennò che gusto c’è?), io mi chiedo e vorrei tanto sapere: come fanno certi politici locali a concentrare il loro puntiglio (e gli oppositori il loro sdegno) sulla denominazione di una piazza o di una via?