CIVITANOVA - Inaugura il 24 marzo alle 18 al lido Cluana "Autres regards", nuova esperienza di fruizione dell'arte. Una galleria virtuale da navigare con strumenti tecnologici per una tre giorni con incontri su percezione, reale e architettura. La direttrice artistica Lucrezia Ercoli: «Non siamo solo on line e offline siamo onlife»

«L’arte, la cultura e la filosofia ormai parlano la lingua della tecnologia». Così Hermas Ercoli ha aperto questa mattina la conferenza stampa di presentazione di “Autres Regards” la mostra che dal 24 al 26 marzo si svolgerà nella palazzina del Lido Cluana di Civitanova. Un’esposizione che trasformerà lo spazio del lido nella sede del Metaverso.

La mostra infatti utilizza visori 3d per permettere un’esperienza percettiva nuova della fruizione artistica e mettere in mostra la metafora stessa della Popsophia.

Questa mattina in conferenza stampa presente anche il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessora al turismo Manola Gironacci, la direttrice artistica Lucrezia Ercoli, la presidente dei Teatri di Civitanova Maria Luce Centioni e tutto il cda del Rossini.

«É un’autentica fenomenologia della percezione – la descrive Hermas Ercoli – Quella che riesce a decifrare la portata culturale dell’anima pop. La mostra rappresenta una autentica novità di Popsophia, l’ultima nata tra i progetti dell’associazione che ha l’obiettivo di esplorare nuove forme di narrazione della filosofia e del pensiero. Con Autres Regards Popsophia ha aperto la prima galleria virtuale e modulare che consente una visita immersiva per amplificare la narrazione della pop filosofia. Un progetto ambizioso che rompe la superficie del reale per approdare nel metaverso». La galleria digitale interattiva consentirà infatti al visitatore un’esperienza immersiva anche superiore a quella in presenza grazie alla realtà aumentata, allargando la platea dei visitatori potenzialmente a tutto il mondo grazie all’eliminazione delle distanze fisiche permesse dal mezzo. La galleria ospita diverse tipologie di opere: sculture, installazioni, fotografie, video con contenuti interattivi e molto altro.

L’inaugurazione è prevista alle ore 18 di venerdì 24 marzo, a seguire una serie di incontri che introdurranno il visitatore a meglio comprendere il progetto: un dialogo a 4 fra Lucrezia Ercoli che terrà una lectio sulla semiotica della fotografia e dell’immagine e una di Hermas Ercoli sulle implicazioni tecnologiche nell’arte. A dialogare con loro il fotografo Luca Michetti e Vittorio Lanciani presidente dell’ordine degli architetti.

«Siamo contentissimi di dare continuità al lavoro di Popsophia a Civitanova – ha detto Lucrezia Ercoli – Frutto di un lavoro portato avanti in questi mesi. La mostra rappresenta un lascito importante rispetto all’estemporaneità del festival estivo e la proponiamo per un’esperienza matura dove l’immersività è più complessa e completa. Il 24 inauguriamo la mostra con una riflessione sulle questioni dello spazio e della percezione. La sfera digitale è l’ altro spazio in cui viviamo e visitiamo. Il filosofo di riferimento è Walter Benjamin che aveva ben capito come la tecnologia e la sua riproducibilità tecnica ha modificato per sempre la nostra percezione dell’arte. E i media digitali hanno cambiato il nostro sguardo. Regard è la parola che i mass mediologi francesi hanno scelto per parlare di questi temi. Non siamo solo on line e offline siamo onlife».

«Popsophia da un’idea astratta che era, si è materializzata col suo carico di innovazione e in questo somiglia molto a Civitanova, una città dinamica, che guarda al futuro e anticipa tempi e tendenze – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – La capacità di visione e l’intraprendenza del suo tessuto imprenditoriale e culturale l’ha resa negli ultimi anni un polo di attrazione nel centro Italia. E credo che parte di questo sviluppo sia anche merito delle scelte culturali intraprese. Oggi Popsophia continua a stupirci con “Autres Regards”, la prima mostra totalmente immersiva, novità assoluta nel campo dell’arte».

Soddisfazione per il progetto è stata espressa anche da Maria Luce Centioni presidente dell’Azienda Teatri di Civitanova: «La parola evoluzione è quella con cui definire tutto il progetto di Popsophia che noi sposiamo e appoggiamo in pieno. Questo è una bella novità. Popsophia è un evento ormai consolidato e molto apprezzato. Oltre al festival estivo poter avere questa mostra attuale e contemporanea nell’epoca in cui reale e virtuale si fondono insieme è motivo di orgoglio»

«Civitanova è un polo di attrazione per le sue capacità di visione ed intraprendenza – ha concluso l’assessore al Turismo Manola Gironacci – Con questa mostra la città si lancia ancor più nel futuro, pronta ad accogliere la transizione tra materia e metaverso. Per questa ulteriore occasione di progresso tecnologico e culturale ringraziamo ancora il professor Ercoli e la direttrice Lucrezia Ercoli che hanno ideato e creato questa iniziativa così originale, ora patrimonio di Civitanova».

La mostra sarà aperta nelle serate di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 marzo dalle 21 alle 23. L’ingresso alla mostra è libero; è gradita la prenotazione (tramite email a [email protected] o per whatsapp al numero 3398108134). La visita immersiva avverrà con il supporto di un tutor e il visitatore riceverà un catalogo in omaggio alla fine della visita.

(foto di Federico De Marco)