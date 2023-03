CIVITANOVA - L'incidente lungo contrada San Michele poco dopo la piscina comunale. Le persone soccorse trasportate in ospedale per accertamenti

di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

Scontro all’incrocio poco prima delle 8, traffico bloccato verso Civitanova Alta e rallentamenti per raggiungere le scuole con autobus in coda.

Un incidente si è verificato questa mattina lungo contrada San Michele poco dopo la piscina comunale provocando lunghe code. Dai primi riscontri pare che a causa di una mancata precedenza una vettura Toyota si sia scontrata con una Volkswagen. Distrutte nella parte frontale le due auto. Nell’impatto due persone sono rimaste ferite in modo lieve. Subito attivati i soccorsi con i vigili del fuoco che hanno aiutato ad estrarre il conducente della vettura dall’abitacolo, il 118 e la polizia municipale per rilievi e viabilità.

L’incidente infatti ha provocato molti disagi: per quella zona è un orario di grande traffico fra pazienti che si dirigono in ospedale, al lavoro e soprattutto autobus delle scuole in transito per l’inizio delle lezioni. Si sono formate lunghe code. La viabilità è poi ripresa parzialmente in senso alternato, ma la viabilità non è stata ripristinata prima di un’ora. In ospedale per accertamenti i feriti. Le loro condizioni non destano però preoccupazione.