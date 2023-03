GIUSTIZIA - L'associazione ha scelto il nuovo direttivo che si propone di realizzare incontri e attività nelle scuole

Rinnovo del direttivo dei Giovani avvocati di Macerata, Marco Bernabei è stato eletto nuovo presidente dell’Aiga (associazione italiana giovani avvocati) che raggruppa i giovani legali della provincia. Il nuovo direttivo è composto dall’avvocato Stefania Corvaro (vice presidente), dall’avvocato Roberto Greci (segretario) e dall’avvocato Piero Montecchiari (tesoriere).

Nel periodo della pandemia gli incontri organizzati dall’Aiga sono stati prevalentemente in modalità on line, ora il nuovo direttivo è determinato a svolgere eventi ed incontri in presenza coinvolgendo colleghi, imprese, associazioni e cittadini con temi di attualità e di interesse collettivo. Del resto l’Aiga si fa da sempre portavoce nel Foro maceratese degli interessi e delle aspirazioni dei giovani avvocati, delle loro specializzazioni coltivate e maturate in anni di studi e pratica forense. Tra i temi che il nuovo direttivo si prefigge di affrontare in questo biennio primeggiano la formazione professionale, la tutela dell’impresa, la tutela del consumatore, la tutela del territorio e dell’ambiente, la figura della donna nell’avvocatura e nella società. Con la nomina a presidente dell’avvocato Bernabei, da sempre attento alle dinamiche sociali del territorio, l’Aiga Macerata intende entrare nelle scuole e sensibilizzare maggiormente quest’ultime contro il bullismo ed il cyber bullismo. Un’associazione, dunque, in continuo divenire e che, dopo l’emergenza Covid, torna ad essere pienamente attiva sul territorio maceratese al fine di promuovere una professione più giusta e più aperta al futuro, sempre dalla parte degli avvocati ed a tutela della collettività.