MACERATA - L'assessorato alle Pari opportunità al fianco dell’istituto comprensivo “E. Mestica” nel percorso dedicato agli adolescenti

Il Comune di Macerata con l’assessorato alle Pari opportunità al fianco dell’istituto comprensivo “E. Mestica” per il programma di educazione affettiva e sessuale per adolescenti “Teen Star”. Si tratta di un percorso, dedicato agli adolescenti, pensato in base alla totalità dell’essere umano nelle sue dimensioni fondamentali – fisica, emozionale, sociale e intellettuale – che condurrà i giovani a scoprire il valore e la bellezza della corporeità e prepararli a prendere decisioni consapevoli, libere e responsabili nei rapporti affettivi e interpersonali e che ha tra le sue finalità anche la prevenzione delle discriminazioni sessuali e l’educazione alla parità tra i sessi.

Ieri pomeriggio è avvenuta la presentazione del progetto a cui hanno partecipato il vice sindaco e assessore alle Pari opportunità e Politiche sociali Francesca D’Alessandro e i genitori dei ragazzi coinvolti a cui sono state illustrate finalità e obiettivi dello stesso.

«La scelta di condividere il progetto – afferma la D’Alessandro – è scaturita dal fatto che il percorso che i nostri giovani si preparano ad affrontare, li aiuterà ad acquisire maggiori informazioni e consapevolezza sulla sessualità e sull’affettività. Obiettivi importanti che concorreranno alla crescita della personalità e integrano il compito formativo della scuola con la presa di coscienza di dinamiche esistenziali quali l’autostima, l’educazione, il valore della sessualità, il dono della vita e la capacità di instaurare relazioni significative nella sfera sentimentale».

Altri obiettivi del progetto sono sviluppare la capacità di prendere decisioni scoprendo nei comportamenti il valore della libertà, la consapevolezza della responsabilità e accompagnare i giovani nella scoperta che il desiderio di amare ed essere amato manifesta il suo significato più profondo conducendo la persona al dono di sé nell’amore.