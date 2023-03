MATELICA - Il Comune si è aggiudicato la cifra per le strade Gesso, Colli e Campamante

Il Comune di Matelica, grazie al Piano nazionale complementare sisma, ha ottenuto un finanziamento di 345mila euro per il miglioramento tecnico e funzionale e la messa in sicurezza delle strade denominate Gesso, Colli e Campamante.

L’Unione Montana Potenza Esino Musone ha provveduto ad esperire la gara per l’affidamento degli interventi. La ditta Edilasfalti & C. di Camerino, con un ribasso del 2,10%, si è aggiudicata la gara per l’esecuzione dei lavori di miglioramento delle infrastrutture. I lavori sono iniziati e in località Campamante si è già provveduto all’installazione dei guardrail. «Grande soddisfazione per l’assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Procaccini – conclude la nota – in quanto si tratta di lavori importanti ad arterie stradali molto utilizzate dai cittadini di Matelica».