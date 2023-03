VOLLEY - I biancorossi, trascinati da uno Zaytsev Mvp e top scorer del match, battono 3-1 l'Halkbank che però aveva vinto con lo stesso punteggio all'andata dei quarti in Turchia. Il parziale decisivo se lo aggiudicano gli ospiti che staccano il biglietto per la semifinale dopo oltre due ore e mezza di battaglia

di Mauro Giustozzi

CIVITANOVA – ANKARA 3-1 (31-29, 25-20, 23-25, 25-20) GOLDEN SET: 12-15

Una battaglia di oltre due ore e mezzo che alla fine premia l’Halkbank Ankara che estromette la Lube dalle semifinali.

Emozioni a non finire nel quarto di finale di Champions League all’Eurosuole Forum per una Lube che trascinata da uno Zaytsev stoico, un De Cecco lucido nella regia, con un Balaso che ha raccolto di tutto ed una prova generosa di squadra ha messo alle strette un’Ankara che ha combattuto da par suo, risalendo sotto 2-0 e arrivando a sfiorare l’impresa nel quarto set di pareggiare i conti. Non c’è riuscita per la volontà incrollabile di una Civitanova che è riemersa quando sembrava alle corde, costringendo i turchi guidati da un indomito Abdel Aziz al set di spareggio.

Non è bastato Zaytsev, nominato mvp della gara top scorer, a trascinare la Lube alle semifinali. Per la Lube si tratta della quinta stagione consecutiva ai quarti di finale in Champions League. Dopo aver vinto la Champions League 2018/19 i campioni d’Italia non sono più riusciti a rigiocare una semifinale europea. Civitanova nelle ultime due stagioni è uscita ai quarti per mano di club polacchi, lo scorso anno lo Jastrzebski, due anni fa lo Zaksa. Per cui l’obiettivo rimonta contro l’Halkbank è imperativo almeno per arrivare a giocarsi la qualificazione poi al Golden set.

Per l’occasione Chicco Blengini si affida al sestetto migliore, col recuperato Yant in coppia con Bottolo come schiacciatori, la diagonale De Cecco-Zaytsev, Anzani e Chinenyeze centrali e Balaso libero. Ankara al completo, con particolare attenzione che i marchigiani dovranno avere per Jaeschke e Abdel Aziz grandi protagonisti nella partita di andata. Turchi che possono anche perdere ma per qualificarsi ugualmente dovranno vincere due set. In un palas colorato di biancorosso c’è uno spicchio di tifosi della mezzaluna provenienti dalla Romagna ‘Halkbank Rimini Fans’ con tanto di bandiera.

Parte subito fortissimo al servizio il cubano Yant dando la prima accelerata al match: turchi sorpresi e sotto 7-2 con Atik costretto a chiamare il time out. Ankara reagisce grazie al servizio di Jaeschke che riporta a meno due la sua squadra: ci pensano allora Bottolo e uno Yant versione cecchino a riallungare il vantaggio biancorosso (13-9). Set ad elastico, con i turchi che grazie al servizio di Bruno tornano in scia ai tricolori che a loro volta col muro di Bottolo e l’ace di Zaytsev respingono l’assalto ospite. Ankara trova ancora risorse dai nove metri con Ma’a che consente rigiocate in attacco che valgono il 21-21 ed un finale in volata che scivola nell’extra time: dove inizia un’altra partita, con la Lube che chiude alla sesta palla set con Chinenyeze dopo che Ankara aveva avuto una palla per chiudere a suo favore il parziale.

Si prosegue nel segno dell’equilibrio anche in avvio di secondo set, con Blengini che manda in panchina un Bottolo opaco rilevato da Nikolov. Che subito si fa notare al servizio, con Civitanova che firma il 12-10, subito annullato però da Ankara. Sul servizio di Yant arriva il break di Civitanova con Nikolov (17-14): partita giocata anche sui nervi con tanta tensione sottorete. Sempre dai nove metri con Zaytsev arriva la spinta decisiva per i tricolori che vanno a prendersi con decisione anche il secondo set chiuso dal muro di Yant e l’ace di Garcia. Terzo sulla falsariga del precedente col punto a punto che non schioda: Ma’a firma il break del vantaggio turco (12-14), che si amplia per un invasione a rete fischiata a De Cecco e l’attacco di Jaeschke che porta Ankara sul +4. La risalita Lube arriva ad annullare due palle set ai turchi ma poi chiude Abdel Aziz che rianima Ankara che accorcia così il punteggio.

E si arriva al decisivo quarto set che vale la qualificazione per i turchi e il Golden set per Civitanova. Parte malissimo la Lube che incassa l’1-4 sul servizio di Abdel Aziz.

E’ sempre l’opposto olandese a fare male a Civitanova che accusa un pesante 7-12 che costringe Blengini a fermare il gioco. Torna dentro una squadra rabbiosa che annulla tutto lo svantaggio e riapre il set con Zaytsev che firma il sorpasso. E allunga con Nikolov e Chinenyeze sul 15-12. Incredibile. Finale nel palas che è una bolgia: De Cecco infiamma i tifosi e consegna le chiavi della vittoria alla Lube che conquista il Golden set.

Dove l’Halkbank approccia meglio il servizio ed il muro che vale il 2-4: Civitanova ha la forza di raddrizzare il set poggiandosi ancora soprattutto su Zaytsev per un parziale equilibratissimo deciso nel finale dall’errore di Yant e l’attacco di Abdel Aziz che porta Ankara ai quarti. Lube che tornerà in campo sempre all’Eurosuole Forum domenica prossima alle 18 per l’esordio nei quarto di finale dei playoff scudetto ospitando Verona per gara uno.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Yant 20, Anzani 5, Zaytsev 32, Bottolo 4, Chinenyeze 7, De Cecco 2; Balaso (L), Diamantini, Garcia 1, Nikolov 15, Ambrose (L), D’Amico. NE.: Gottardo, Sottile. All. Blengini.

HALKBANK ANKARA: Matic 11, Ma’a 3, Bruno 2, Tayaz 5, Abdel Aziz 26, Jaeschke 20; Döne (L), Eksi, İvgen (L), Gulmezoglu, Dogukan 3. NE.: Çoşkun, Doğruluk. All. Atik.

ARBITRI: Jurkovic e Collados.

NOTE: spettatori 3325, incasso di 29366 euro. Durata set: 38’, 29’, 32’, 29’, 17’ totale 146’. Civitanova: battute sbagliate 24, vincenti 5, muri 9, errori 39. Ankara: bs. 17, v. 9, m. 3, e. 30.

(foto Maurizio Spalvieri)