SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Le due squadre esagerano e vincono entrambe 6 a 0 in trasferta rispettivamente contro Amatori Appignano e Vis Gualdo. Dividono la posta in palio San Marco Petriolo e Juve Club nel gruppo F, Montecassiano e Real Porto nel girone E

di Michele Carbonari

San Claudio e Borgo Mogliano rulli compressori. Nel girone F di Seconda categoria, ottava giornata di ritorno, le due squadre non fanno sconti alle avversarie e vincono con punteggi tennistici, entrambe in trasferta.

La leader stende gli Amatori Appignano trascinata dalla tripletta di Sinigallia, dalla doppietta di Bartolucci e dalla rete di Atragene. La terza forza del torneo, invece, piega la Vis Gualdo (in dieci per gran parte del match e nel finale fallisce un rigore) grazie a Bingunia, Okere (doppietta, oltre un penalty sbagliato), Romagnoli, Galandrini e Marino (dal dischetto). Non è da meno la vice capolista Vigor Macerata, che cala il poker interno alla Treiese: Stura (mischia in area), Francesco Patrassi (tiro a giro), Gabrielli (su cross di Ricciotti) e Monachesi (palla all’incrocio) ribaltano il vantaggio inziale ospite di Gianmarco Marini (zampata sugli sviluppi di un corner) e Rossi (diagonale).

Dividono la posta in palio Petriolo e Juventus Club Tolentino, appaiate in zona playoff: botta e risposta fra Lanciotti e Canullo. Con il minimo svorzo, invece, l’Atletico Macerata supera fra le mura amiche la Pennese: determinante nella ripresa Thiam Seidina (sombrero al portiere e palla in rete). Stesso punteggio per la Belfortese, anch’essa vincente di fronte al pubblico amico: Raponi, sempre nel secondo tempo, mette ko il Ripesanginesio (in dieci al triplice fischio). Staziona a metà classifica il Pioraco: Ferretti (rigore) e Panicari (piatto mancino e sfera sul secondo palo dopo la discesa sulla sinistra di Truppo in ripartenza) colpiscono due volte la Palombese, sempre più ultima in classifica. Infatti, la Sefrense ancora spera nella salvezza in seguito al blitz all’inglese di Pievebovigliana (a segno Seferi e Corradini), primo successo esterno.

Nel girone E, a parte la capolista Pinturetta (vittoria di misura con la Promos), fra le prime esulta solo il Real Telusiano, che torna a conquistare il bottino pieno a Trodica contro l’Aries (autogol di Romagnoli per il momentaneo pareggio) trascinato da Marra (tap in) ed Ez Zaari (pallonetto), Del Medico centra una traversa. Montecassiano e Real Porto pareggiano nel big match di turno: nella seconda frazione il botta e risposta fra Pandolfi e Giubilei. Ai piedi della zona playoff c’è sempre lo United Civitanova, che fa sua la sfida esterna contro la Corva in virtù dei sigilli, uno per tempo, di Liberati (diagonale a fil di palo) e Menichelli (di testa su calcio d’angolo).

Più staccate Csi Recanati e Monteluponese (guida tecnica al momento affidata ai fratelli Luca ed Emanuele Riccobello). Un rigore del gialloverde Masslavica in avvio di partita decide il match contro la Corva, mentre i giallorossi Mosca (punizione), De Caro (su respinta del portiere) e Bugiolacchi (sugli sviluppi di un corner) non lasciano scampo scampo al Santa Maria Apparente (non basta il tap in di Baldassarri e due legni). Dividono la posta in palio, a reti inviolate, Morrovalle e Academy Civitanovese (da segnalare un palo esterno di Bevilacqua). Il Porto Potenza (ininfluente il penalty di Gleboki) cade in casa contro il Recreativo.

Nel girone C muovono la classifica Victoria Strada e Fabiani Matelica, entrambe di fronte al proprio pubblico. I giallorossi contro l’Avis Arcevia grazie al rigore procurato e trasformato da Gigli. I ragazzi di Menichelli a reti bianche contro l’Argignano.

La top 11 (3-4-3): Nicastro (Fabiani Matelica); Mosca (Monteluponese), Bingunia (Borgo Mogliano), Colonnelli (Belfortese); Sinigallia (San Claudio), Gabrielli (Vigor Macerata), Ez Zaari (Real Telusiano), Giammaria (United Civitanova); Panicari (Pioraco), Thiam (Atletico Macerata), Alko (Csi Recanati). All.: Campetella (Sefrense).

Il personaggio della settimana: Giacomo Sinigallia (San Claudio). L’esterno realizza una tripletta nella goleada agli Amatori Appignano, non proprio una consuetudine per un centrocampista, che raggiunge quota cinque e ora punta ai nove della scorsa stagione.