MACERATA - L'amministrazione a caccia di investitori per la Festa dell'Europa che si terrà dal 9 al 13 maggio. Le sponsorizzazioni possono essere sia economiche che di natura tecnica. Proposte entro il 10 aprile

Cercasi sponsor per la Festa dell’Europa. Il Comune di Macerata cerca finanziatori per l’edizione di quest’anno, che andrà in scena dal 9 al 13 maggio e che vedrà come evento clou quello degli Aperitivi europei. «Si intende acquisire – dice l’amministrazione – offerte di sponsorizzazione finanziarie o tecniche da parte di soggetti interessati a promuovere la propria ragione sociale o la propria immagine aziendale associandoli al finanziamento delle iniziative che verranno realizzate realizzate nel corso dell’iniziativa, compresi gli Aperitivi europei».

Quella degli Apertivi europei in particolare, è un’iniziativa che attira decine di migliaia di visitatori e «rappresenta per la città – continua l’amministrazione – uno degli eventi di maggiore richiamo, che coinvolge soprattutto il pubblico giovanile.

Possono presentare domanda enti pubblici o privati, imprese, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) ed istituzioni in genere, in qualunque forma istituiti.

Le sponsorizzazioni possono essere finanziarie sotto forma di offerta economica, di natura tecnica sotto forma di forniture di beni, servizi, organizzazione di iniziative o altre utilità o miste in parte finanziarie, in parte tecniche. È possibile presentare domanda entro il prossimo 10 aprile. Per informazioni gli interessati possono inviare una mail a [email protected] o consultare la pagina dedicata nel sito del Comune www.comune.macerata.it .