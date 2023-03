UN WEEKEND denso di appuntamenti. Ecco quali abbiamo scelto per voi

di Stefano Fabrizi

Questo weekend propone una carrellata di appuntamenti molto eterogenei dalla musica, al teatro e agli incontri

Appuntamenti di sabato 11 marzo

Tolentino – Si svolge in un manicomio “Alice”, l’ultima produzione firmata “Shakespeare in sneakers” in scena alle 21,15 al teatro Nicola Vaccaj. Liberamente tratto da “Alice nel paese delle meraviglie” e “Attraverso lo specchio” di Lewis Carroll, “Alice” è frutto di due anni di intensissimo lavoro da parte dell’autrice e regista Veronica Pace e degli attori e delle attrici dell’Associazione Teatrale. Per il tema trattato e il linguaggio utilizzato, lo spettacolo non è adatto ai minori di 14 anni.Biglietti in vendita online su www.vivaticket.com, nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e al botteghino del Teatro da giovedì 9 marzo, dalle 18 alle 20.

Macerata – Il Bar Teatro Bocciofila di Villa Potenza, a Macerata, si prepara ad un marzo all’insegna della musica dal vivo e della buona cucina. Dopo i Route 77 e La Macina, arriva alle 21,30 il turno dei Jack and The Jackals, una band maceratese che proporrà al pubblico un ampio repertorio di Blues Rock and Roll 60s.

Fermo – Dall’11 al 13 marzo al Fermo Forum la 31esima edizione di Festival Tipicità. Nel sito ufficiale della manifestazione, www.tipicita.it, tutte le informazioni sulle aree, gli eventi in programma e gli espositori. Gli orari di sabato e domenica sono dalle 9.30 alle 21, il lunedì dalle 10 alle 20. All’interno del padiglione fieristico è operante un ristorante e, a pochi passi dal Fermo Forum, la Fattoria sociale Montepacini propone menù dedicati in convenzione con il Festival.

Fermo – Ancora grande musica la Teatro dell’Aquila di Fermo. Francesca Michielin in concerto con tour bonsoir! – Michielin10 a teatro alle 21. Concerto organizzato in collaborazione con Best Eventi (info: 085. 9047726 – besteventi.it). Per info: Teatro dell’Aquila tel. 0734. 284295 – [email protected]

Fano – Secondo appuntamento di Versus a Fano per la rassegna dello Specchio. Il tema delle migrazioni al centro dell’incontro con Franca Mancinelli. L’orario d’inizio è fissato per le 17,30 e l’ingresso, all’Auditorium del Centro Mondiale della Poesia presso la Civica scuola di Musica Beniamino Gigli, è, come per tutti gli appuntamenti, gratuito. Sono anche previsti degli intermezzi musicali curati da Rudi Borsella.

Senigallia – Il cartellone di Senigallia propone, sul palcoscenico della Rotonda a Mare di Senigallia, “Sotto a chi danza! Tracce di giovane danza d’autore dalle Marche”. Gli artisti in programma: Nicholas Baffoni con “Fitting”, Camilla Montesi in “Caronte” e Raffaella Menchetti con Joaquin Diaz e Francesca Vantu in “Una noche con Ramona”. Inizio alle 21. Info Amat 071/2072439 amatmarche.net

Sant’Elpidio a Mare – Al Teatro Cicconi di Sant’Elpidio a Mare alle 21 “Circus Pinocchio” della compagnia Arterie Teatro di Molfetta: uno spettacolo delicato, vivace ed emozionante. Domenica 12 marzo, alle 17, sempre al Cicconi, la Ditta Gioco Fiaba di Milano metterà in scena “20k Leghe sotto i mari”: Jules Verne ci guida alla scoperta di un mondo sconosciuto. Info: [email protected]

Ascoli Piceno – Alle 18 nella sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, si terrà la presentazione del libro “100 cose da sapere e da fare ad Ascoli e nel Piceno”, di Chiara Giacobelli. Un volume di facile consultazione, con itinerari e curiosità per scoprire le Cento Torri e l’intera provincia, tra tradizioni, arte, borghi, cultura, natura e folklore di una terra ricca e tutta da vivere.

Trecastelli – Il Museo Nori De’ Nobili della Città Trecastelli (Ancona) inaugura alle 18.30, la mostra Oltre il Collage, a cura di Giorgio Bonomi e Simona Zava. Loretta Cappanera, Susanna Cati, Chiara Diamantini, Candida Ferrari, Nadia Frasson, Patrizia Lo Conte, Gisella Meo, Patrizia Molinari, Ilaria Occhigrossi, Maria Fosca Rosselli, Paola Vianale, sono le protagoniste dell’esposizione, realizzata con la collaborazione del critico e curatore Giorgio Bonomi. Info: tel. 071. 7957851 – www.museonoridenobili.it

Falconara Marittima – A partire dalle 17:30 nel Centro “P. Pergoli” di Falconara Marittima si terrà l’evento “Bella come sei. Pentagrammi di donna” organizzato dall’Associazione Culturale Euterpe APS di Jesi. L’iniziativa vedrà la presentazione delle opere letterarie di tre autrici: Maria Sabina Coluccia, Maria Anna Mastrodonato, Velia Balducci.

Sarà possibile godere di un aperitivo “a tema” al costo di 7 euro, previa prenotazione al nr. 339-3292732 (chiamare dopo le ore 18). Info: www.associazioneeuetepe.com – [email protected]

Appuntamenti di domenica 12 marzo

Camerino – Sarà l’Alma Saxophone Quartet il protagonista della 53esima rassegna della Gioventù Musicale di Camerino domenica 12 marzo, alle 17,30 all’Accademia della Musica “Corelli”. Il quartetto di sassofoni, formato da Simone Bellagamba (soprano), Andrea Piccione (contralto), Davide Lucente (tenore) e Andrea Leonardi (baritono), presenterà un programma dal titolo “Alma Likes to be in America”, un viaggio nella musica americana del secolo scorso, che spazierà dal repertorio orchestrale di Gershwin e Bernstein, al rock rivoluzionario e provocatorio di Frank Zappa, attraversando l’estro creativo di Chick Corea e Glenn Miller. Per informazioni e prenotazioni: 331.2233904; [email protected] Il costo del biglietto, acquistabile sul luogo dei concerti, è di euro 10 intero, ridotto a 5 euro per gli studenti universitari e delle scuole superiori, omaggio per gli under 14.

Senigallia – Senigallia Concerti presenta uno degli appuntamenti più attesi della rassegna: il concerto della violinista Anna Tifu che sarà accompagnata al pianoforte da Romeo Scaccia. Il programma musicale prevede alcune delle pagine più belle della storia della musica classica: dalla Ciaccona di Vitali e la Fantasia sulla Carmen di Bizet a Tzigane di Ravel. L’appuntamento è per domenica 12 marzo al Teatro La Fenice di Senigallia alle 18. Info: 071 7930842 – www.marchefestival.net – vendita online www.vivaticket.it

Pesaro – Alla Chiesa dell’Annunziata di Pesaro secondo appuntamento dei Concerti Aperitivo. La Filarmonica Gioachino Rossini propone alle 11 un concerto tanto conosciuto quanto ricercato, L’Histoire du soldat di Igor Strawinsky, composto nel 1918 dopo che la sua famiglia si era trasferita in Svizzera in seguito alla rivoluzione di ottobre. Biglietteria alla Chiesa dell’Annunziata (334 3193717) il giorno del concerto dalle ore 10.

Sant’Elpidio a Mare – Fisica, scrittrice e performer, fra le divulgatrici scientifiche più note e apprezzate, Gabriella Greison è ospite del Teatro Cicconi di Sant’Elpidio a Mare alle 21,15 con “Sei donne che hanno cambiato il mondo”. Inizio ore 21.15 Info AMAT tel. 071/2072439

Porto Sant’Elpidio – Lella Costa e Elia Schilton portano sul palco del Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio, alle 21.15, “Le nostre anime di notte” tratto dal romanzo di Kent Haruf con l’adattamento teatrale di Emanuele Aldrovandi e la regia di Serena Sinigaglia. Info Teatro delle Api tel. 346/6286586 e AMAT Ancona tel. 071/2072439 amatmarche.net. Inizio ore 21.15.

Senigallia – Alle 17 al Teatro del Portone di Senigallia va in scena “Nonnetti” della compagnia Coltelleria Einstein, nell’ambito della 39esima Stagione di Teatro Ragazzi curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata in 9 comuni della provincia di Ancona. Uno spettacolo che affronta il non facile tema della vecchiaia, tra disarmante candore, riso e profonda commozione. Ingresso gratuito per i nonni che accompagnano i nipoti allo spettacolo. Info: Teatro Giovani Teatro Pirata – Tel. 0731/56590 334.1684688 – mailto:[email protected] (lun-ven 9.00-13.00) http://www.atgtp.it

Santa Maria Nuova – Alle 17 il Teatro Mariani di Santa Maria Nuova si apre ai bambini e alle famiglie per lo spettacolo “Mengone e il mostro della cantina” di Lagrù Ragazzi, nell’ambito della 39esima Stagione di Teatro Ragazzi curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata in 9 comuni della provincia di Ancona. Info: Teatro Giovani Teatro Pirata – Tel. 0731/56590 334.1684688 – mailto:[email protected] (lun-ven 9.00-13.00) http://www.atgtp.it

Cagli – Alle 21 la stagione realizzata al Teatro Comunale di Cagli da Comune e Istituzione Teatro con AMAT e il contributo di MiC e Regione Marche, prosegue con “Pour un oui ou pour un non”, spettacolo di Pier Luigi Pizzi che vede in scena altri due assoluti maestri del teatro italiano come Umberto Orsini e Franco Branciaroli. Biglietti: botteghino del Teatro Comunale di Cagli, tel. 0721/781341, aperto il giorno precedente lo spettacolo e il giorno di rappresentazione dalle 17. Biglietti anche in tutti punti vendita del circuito AMAT/VivaTicket e sul sito vivaticket.com – Info: AMAT tel. 071/2072439.

Corinaldo – Alle 18 sul palco del Teatro Goldoni di Corinaldo è in programma il Live Visual Concert dei Maloo, trio marchigiano che spazia tra jazz ed elettronica. Biglietto di ingresso 10.00 euro, è consigliata la prenotazione al numero 338 6230078.

Fano – Domenica 12 marzo appuntamento per tutta la famiglia al Teatro della Fortuna di Fano con Andar per Fiabe. Alle ore 17 la scena è per Giovannin senza parole di Catia Caramia, con Nicolò Antioco Ximenes, Andrea Bettaglio, Catia Caramia, Nicolò Toschi, regia e scene di Andrea Bettaglio. Biglietto posto unico numerato 8 euro, ridotto fino a 14 anni 5 euro. Biglietteria Teatro della Fortuna 0721 800750, AMAT e biglietteria circuito vivaticket anche on line.

Infine per il by night vi segnaliamo sabato 11 marzo al Mamamia di Senigallia il I Nu Genea in concerto con il Bar Mediterraneo Club Tour.

In collaborazione con marcheinfinite.com