CIVITANOVA - Incendio nella zona tra di via Tripoli e la ferrovia, nessun danno alle abitazioni. Il fumo è arrivato anche in corso Umberto I

Sterpaglie a fuoco in pieno centro fra un campo e la ferrovia. Intervento dei vigili del fuoco oggi pomeriggio attorno alle 16 a Civitanova quando, probabilmente a causa del forte vento, un incendio si è propagato in un campo incolto fra l’abitato di via Tripoli e la ferrovia.

Le fiamme hanno velocemente preso forza e i vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa e la campagnola per cercare di domare il rogo. Un fitto fumo denso si è propagato nell’aria interessando anche corso Umberto I e via Bengasi. Le fiamme fortunatamente non hanno raggiunto le case che si trovano nelle vicinanze e non ci sono feriti o danneggiamenti. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza l’area. Le forti raffiche di vento infatti non agevolano il lavoro dei pompieri.

(l. b.)



(Clicca qui sopra per ascoltare la notizia)