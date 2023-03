ROGO alla Forke Lift Service di Osimo. Sul posto, per domare le fiamme, diverse squadre dei vigili del fuoco. L'appello del sindaco Simone Pugnaloni

Un vasto incendio è in corso in un’azienda a Osimo. Il fumo è visibile a chilometri di distanza, anche dalle città vicine. Stando alle prime informazioni, il grosso rogo è scoppiato intorno alle 10.45 alla Forke Lift Service.

Sul posto, nella zona industriale a ridosso dell’entrata di Osimo, stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco del posto, della Centrale di Ancona, di Jesi e altri distaccamenti per cercare di contenere le fiamme in modo tale da evitare il coinvolgimento degli edifici nelle vicinanze.

I carabinieri stanno invece chiudendo le strade limitrofe, deviando il traffico, in modo tale da non interferire con l’arrivo dei numerosi mezzi di soccorso.

Richiesto anche l’intervento, in caso di necessità, di ambulanze. Al momento non risultano comunque né feriti né intossicati.

Sul posto è giunto subito anche il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni, che su Facebook ha postato un avviso alla cittadinanza: «Incendio in corso in Via dell’artigianato a San Biagio. Visti i venti direzione mare, si raccomanda a tutte le famiglie della zona coinvolta di chiudere tutte le finestre ed evitare attività all’aperto. Già avvisati i plessi scolastici. Siamo in attesa dei rilevamenti Arpam ed Asur».

L’intervento è in corso.

al. big.

(Ultimo aggiornamento alle 12,10)