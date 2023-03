8 MARZO - Le iniziative in regione tra concerti, teatro e convegni

di Stefano Fabrizi

8 marzo 2023. La giornata dedicata alle donne. E se un fiore può bastare, ci sono anche altre possibilità per avere un bel pensiero. E se si vuole una giornata o una serata particolare, non mancano certo le possibilità per celebrare l’altra metà del cielo. Abbiamo scelto alcune tra le tante opportunità.

Civitanova – Il marzo dell’Azienda dei Teatri di Civitanova è dedicato alla Festa della Donna. La serie di appuntamenti inizia in sala, al cinema Cecchetti, dove verrà proiettato alle 21.15 Woman: un documentario che raduna 2.000 donne provenienti da 50 diversi stati e delinea il ritratto di ognuna attraverso la loro storia (biglietto intero 5 euro, ridotto 4).

Cingoli – In occasione della “Festa della Donna”, il Comune di Cingoli e l’Ipseoa “G. Varnelli”, insieme per un evento dedicato ai fiori: “La Magia dei Fiori”. Il tema floreale sarà prima al centro di un pubblico incontro a più voci, alle18 nella “Sala Verdi” del Palazzo municipale, dove se ne affronteranno le innumerevoli espressioni e suggestioni, tra poesia, note etno-botaniche, pittura, scultura e profumeria. In tale contesto sarà aperta gratuitamente la “Sala degli Stemmi” per ammirare la “Madonna del Rosario” di Lorenzo Lotto e in via del tutto eccezionale sarà esposta la celebre “Rosa d’Oro”, dono di Pio VIII alla Città di Cingoli. Quindi, presso l’Istituto Alberghiero, i fiori passeranno nei piatti, per una cena a tema curata dagli studenti del corso serale dello stesso Istituto scolastico.

Civitanova – C’è anche la serata al peperoncino. Al Donoma ospite Rocco Siffredi. Inutile dire chi è: la sua lunga carriera di attore hard parla per lui.

Ancona – Tumori, malattie cardiocircolatorie e complicazioni in fase parto: sono queste le patologie più frequenti tra le donne negli ospedali marchigiani. E proprio in occasione della Giornata internazionale della Donna il Soroptimist International Club di Ancona ha deciso di contribuire alla diffusione di regole d’oro e buone pratiche per mantenersi in salute. L’occasione è data dall’appuntamento, aperto a tutti, alla Mole Vanvitelliana dalle 16.30 alle 19.30. Il convegno, dal titolo “Medicina di genere: salute della donna e prevenzione”, ha il patrocinio della Commissione per le Pari Opportunità della Regione Marche, del Comune di Ancona (che ha messo a disposizione la Sala delle Polveri) e Lilt.

Ancona – Sarà presente in sala, e disponibile a rispondere a domande di pubblico e giornalisti, Marta Savina, la giovane regista del film Primadonna, che verrà proiettato in prima visione al Cinema Italia di Ancona, in contemporanea in tutto il Paese, in occasione della giornata Internazionale della Donna, a partire dalle 17,30.

Senigallia – Il concerto di uno dei più amati cantautori italiani, Rosalino Cellamare, ovvero Ron. Proprio dalla città della spiaggia di velluto l’artista partirà per il suo nuovo tour. L’appuntamento è alle 21 al Teatro della fenice.

Corinaldo – A Corinaldo si parla con le donne non “soltanto” di donne. Il paese gorettiano si tinge di giallo per la giornata internazionale della donna. L’intensa agenda prenderà il via alle 8 al giardinetto adiacente alla Sala del Costume con “Piantiamola, Mettiamo radici per un futuro di pari opportunità”, messa a dimora di un albero di Lagerstroemia.

Fermo – Sarà un concerto dedicato interamente alle donne che hanno contribuito alla bellezza della musica attraverso le loro opere e composizioni, l’iniziativa proposta dal Conservatorio G. B. Pergolesi di Fermo in occasione dell’8 marzo. Gli studenti-artisti della classe di accompagnamento pianistico del Maestro Sara Torquati si esibiranno, insieme alla docente, in un repertorio che è anche una ricerca nella storia della musica per valorizzare le arie e romanze composte per voce e pianoforte da famose compositrici del 1800. L’appuntamento è a partire dalle 17 all’Auditorium Isaia Billè con ingresso gratuito.

Fermo – In occasione della Giornata Internazionale della Donna la Questura di Fermo, la Commissione Regionale Pari Opportunità e la Commissione Provinciale Pari Opportunità, hanno organizzato un convegno dal titolo “Donne in Polizia e nel mondo del Lavoro” che si terrà alle15 nella Sala Convegni della Questura.

Pesaro – Prosegue il viaggio del bellissimo libro “L’importanza di essere donne forti sempre…” ideato e realizzato da Sandro Capatti, fotoreporter, e impreziosito dalle illustrazioni di Ermelinda Coccia. Sarà presentato alla Biblioteca San Giovanni di Pesaro alle 17. L’intero ricavato sarà devoluto all’organizzazione Verso il Sereno di Parma per il sostegno del progetto C.A.P.O. (Continuità Assistenziale Pazienti Oncologici) che permette ai pazienti in difficoltà di effettuare le cure chemioterapiche presso il proprio domicilio.

Vallefoglia – Il Comune di Vallefoglia con inizio alle 21 al Teatro “Giovanni Branca” di Sant’Angelo in Lizzola, propone l’iniziativa dal titolo “Mina, quando l’arte è donna”. Uno spettacolo di musica e parole, sottolinea il Sindaco, dedicato a Mina, con testi e regia di Claudio Salvi, le narrazioni di Francesca di Modugno con Clarissa Vichi e la musica del trio The Sound Messengers. La voce unica di Clarissa Vichi, continua il Sindaco, ci accompagnerà nel suadente e magico repertorio della “Tigre di Cremona” affiancata da due grandi musicisti italiani: il chitarrista Marco Di Meo e Massimo Valentini ai sassofoni, cajon e voce, con il pianista Claudio Morosi.

Gradara – Alle 21,15 al Teatro Comunale Gradara va in scena Memoria Indifferente. Le Donne della Resistenza di e con Gianluca Foglia Fogliazza con le musiche originali di Emanuele Cappa. Nella giornata della Festa della Donna, lo spettacolo offre un tributo alle donne partigiane e a quelle della Resistenza, un racconto per immagini, musica e parole dell’incontro tra l’autore e ciascuna di queste donne, un format narrativo che non insegna la Storia ma la trasmette con una narrazione a fumetti che ritrae la Resistenza in modo insolito e sorprendentemente efficace. Info: Amat uffici di Pesaro tel. 0721 849053, [email protected]

In collaborazione con marcheinfinite.com