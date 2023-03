LA PROCURA di Fermo ha aperto un'inchiesta sulla tragedia di Casette d'Ete, oggi l'autopsia sul corpo del piccolo di un anno e mezzo. Il conducente del mezzo è assistito dall'avvocato Francesco De Minicis: «L’ho trovato profondamente provato. Attendiamo si chiarisca la dinamica, da escludere che l'impatto sia avvenuto in retromarcia»

di Pierpaolo Pierleoni

Si svolgerà oggi all’obitorio dell’ospedale di Fermo l’autopsia sul corpo del piccolo di 18 mesi, schiacciato dallo scuolabus lunedì mattina in via Pisanelli, a Casette d’Ete. Un accertamento ulteriore, dopo l’ispezione cadaverica effettuata nel pomeriggio di ieri, tesa a chiarire ogni dubbio sulla dinamica dell’incidente costato la vita al bimbo. La procura ha aperto un fascicolo come da prassi, si indaga con l’ipotesi di omicidio stradale. Nel registro degli indagati, l’autista dello scuolabus.

Una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità, quella avvenuta intorno alle 8,30 di lunedì. La sorella maggiore della vittima era appena salita a bordo dello scuolabus, accompagnata dalla madre. Quando il mezzo è ripartito, sotto le ruote è finito il bimbo, che era uscito, secondo la ricostruzione più verosimile, dal cancelletto che delimita la sua abitazione.

Il conducente dello scuolabus, un dipendente della Steat, con esperienza pluriennale nel trasporto pubblico, è indagato. Ad assisterlo l’avvocato Francesco De Minicis. «Ho avuto un primo colloquio con lui, l’ho trovato profondamente provato – le parole del legale – Abbiamo parlato dell’incidente. Ha ribadito, come ha detto sin dalle prima battute, di non aver potuto fare nulla per evitare il tragico impatto e di aver visto solo pochi metri più avanti quel corpo a terra. Attendiamo che le indagini delineino l’esatta dinamica dell’incidente. Escludo categoricamente che lo scuolabus abbia urtato il bambino in retromarcia. Il mezzo viaggiava su una strada a senso unico ed ha sempre proceduto in avanti, su questo aspetto non ci sono dubbi».