TRAGEDIA a Casette d'Ete, il piccolo è morto sul colpo. Sotto choc l'autista del mezzo. Disperata la madre che aveva accompagnata la sorellina. Il sindaco di Sant'Elpidio a Mare Pignotti: «La scena vista lascia davvero senza parole»

di Giorgio Fedeli e Matteo Malaspina

Tragedia a Casette d’Ete: questa mattina, intorno alle 8.30, un bimbo di nazionalità indiana di un anno e mezzo è morto per un investimento in via Pisanelli. Il piccolo è stato investito davanti la propria abitazione da uno scuolabus della Steat che stava facendo il solito giro mattutino per accompagnare i bimbi alla scuola dell’infanzia.

Le dinamiche sono poco chiare. Stando alle ricostruzioni sembrerebbe che la mamma del bimbo era in attesa del pulmino insieme alla sorella che frequenta la scuola dell’infanzia. Quando la sorellina è salita sul mezzo, il piccolo, forse sfuggito alla madre, ha cercato di rincorrere lo scuolabus ed è stato investito.

Sul posto sono arrivate carabinieri, polizia stradale, municipale e 118 ma per il piccolo ormai non c’era più niente da fare: è morto sul colpo.

Sotto choc l’autista dello scuolabus e l’assistente. Avvertito dell’accaduto, il sindaco di Sant’Elpidio a Mare Alessio Pignotti si è recato subito sul luogo dell’accaduto. Inconsolabile invece la madre che, da dentro casa, urlava dal dolore.

«Una tragedia immane. Non ho parole per descrivere la portata dell’accaduto – ha commentato il primo cittadino -. È stato un risveglio che nessuno si sarebbe potuto augurare. Sinceramente è difficile, sono intervenuto subito e la scena vista lascia davvero senza parole».

Spetta ora agli inquirenti ricostruire la dinamica nei minimi dettagli, anche sentendo le dichiarazioni dell’autista e dell’assistente del pulmino, per capire se si è trattata di una manovra sbagliata o di una tragica fatalità.