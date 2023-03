SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Nel girone F Jacopo Clementoni trascina i biancorossi, vittoriosi 2-0 in casa della Palombese. Il San Claudio ringrazia capitan Bartolucci, batte la Vigor e vola a più dieci. Nel gruppo E vincono le pretendenti ai playoff: tre punti per Real Telusiano, Montecassiano, Real Porto e Promos

di Michele Carbonari

Era una delle più belle promesse del calcio locale, cresciuto nel vivaio di Maceratese, Robur e Vis Macerata. Poi un’esperienza con la Belfortese in Seconda categoria prima di lasciare lo sport.

Dieci anni più tardi, l’attaccante Jacopo Clementoni rimette gli scarpini al piede e riparte dalla Seconda categoria, con l’Atletico Macerata. Ed eccolo che in forma inizia a fare la differenza, come nella settima giornata di ritorno, quando con un gol (spettacolare punizione sotto il sette) e un assist (a Thiam) trascina la sua squadra alla vittoria in trasferta contro la Palombese. I biancorossi di mister Cencioni restano comunque fuori dalla zona playoff del girone F, che ha un solo padrone: il San Claudio. I rossoblu di Cotica non trovano ostacoli sul loro cammino e anche l’inseguitrice seconda in classifica, la Vigor Macerata, si deve arrendere di misura: decisivo nel secondo tempo capitan Ivan Bartolucci (di tacco su passaggio di Atragene). Ora sono dieci le lunghezze che separano le due formazioni. Stabile al terzo posto il Borgo Mogliano, che supera all’inglese in casa la Belfortese, il cui portiere Gatti neutralizza un rigore a Okere, ma nulla può sul tiro ad incrociare di Staffolani e su quello all’incrocio di Romagnoli.

Alle spalle, proseguono a braccetto Juventus Club Tolentino e Petriolo. I bianconeri di Ruffini calano il tris interno al Pioraco trascinati da Traore (assist Pasotti), Lanciotti (assist Traore) e Pasotti (assist Lanciotti), vani i gol giallorossi del momentaneo 2 a 2 firmati Meschini (punizione) e Dedja (di testa su traversone di Baroni). Un guizzo di Canullo, scattato sul filo del fuorigioco, trascina i rossoblu di Pierantoni nella tana della Treiese. Di misura anche i successi esterni di Pievebovigliana (Lutri piega il Ripesanginesio) e Amatori Appignano (Bravi, incornata e traversa gol sulla punizione di Ciucci, mette ko la Sefrense). Termina con il risultato ad occhiali il derby fra Pennese e Vis Gualdo, con Morbidelli che si fa parare un rigore da Storelli (il portiere è al secondo in due partite).

Nel girone E il Morrovalle spaventa la capolista Pinturetta ma si deve “inchinare” solo in pieno recupero (Zemrani, su punizione, sigla il momentaneo pareggio). Dietro, vincono tutte e quattro le pretendenti ai playoff. Giubilei trascina il Montecassiano sul campo del Recreativo con una bella tripletta (percussione centrale, tocco su cross laterale e da fuori). Il capocannoniere Iesari regala al Real Telusiano il successo interno contro l’Academy Civitanovese, mettendo in rete un traversone di Teodori nel primo tempo. Il Real Porto esulta di fronte al proprio pubblico in zona Cesarini, dopo aver ribaltato l’Aries Trodica, passata in vantaggio con una spaccata di Belfiore sugli sviluppi di un angolo. Poi risolvono la sfida Castellani e Pandolfi (su un rigore contestato dagli ospiti). Tris anche della Promos, che stende la Monteluponese grazie alla doppietta di Staffolani (penalty e deviazione vincente sul tiro di Serafini) e al gol di Scoppa (da posizione defilata).

Più staccate United Civitanova e Santa Maria Apparente. I ragazzi di Marsili battono il Porto Potenza in virtù dei sigilli di Emili (servito da Mattucci) e Coraggio (punizione all’incrocio), nel finale Mercuri accorcia le distanze. Baldassarri (di testa sugli sviluppi di un angolo), Coppini (calcio piazzato dal limite sotto il sette) e Paparini (ancora di testa sugli sviluppi di un corner) travolgono il Csi Recanati, al quale non basta l’incornata di Piccinini del momentaneo pareggio.

Nel girone C, scivolano entrambe le maceratesi. Il Victoria Strada lamenta l’arbitraggio al termine della sconfitta di misura contro la leader Borghetto. Alla Fabiani Matelica non basta il gol di Lettieri con l’Aurora Jesi.

La top 11 (4-3-3): Storelli (Pennese); Coraggio (United Civitanova), Bravi (Amatori Appignano), Bingunia (Borgo Mogliano), Castellani (Real Porto); Canullo (Petriolo), Macellari (Real Telusiano), Traore (Juventus Club Tolentino); Giubilei (Montecassiano), Staffolani (Promos), Clementoni (Atletico Macerata). All.: Cotica (San Claudio).

Il personaggio della settimana: Jacopo Clementoni (Atletico Macerata). Il quasi 32enne attaccante biancorosso, dopo dieci anni di inattività, si sblocca alla seconda da titolare e con un gol e un assist trascina la squadra verso il successo. Difficile che la squadra possa arrivare ai playoff, ma a livello personale una sfida vinta a pieni voti.