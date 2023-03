CIVITANOVA - Mercoledì 8 marzo visite gratuite nel nuovo ambulatorio dedicato alle più giovani con ecografie e informazione su pubertà e aspetti connessi allo sviluppo. Alle 18,30 un convegno nella sala consiliare

Donna e prevenzione. E’ dedicata all’informazione e alla tutela della salute ginecologica la giornata di mercoledì 8 marzo con un’iniziativa dell’Ast a Civitanova in collaborazione con il Comune.

Due le attività previste: un open day con visite ed appuntamenti gratuiti dedicati a bambine e adolescenti e un convegno nel pomeriggio nella sala consiliare. «Riprende finalmente una bella consuetudine di sinergia virtuosa e utile, avviata ben prima del Covid – commenta l’assessore Barbara Capponi -. Dall’inizio della nostra amministrazione infatti è stata forte la volontà di agganciare alla festa della donna momenti utili di informazione e prevenzione gratuita sulla salute».

All’ospedale di Civitanova infatti ci sarà una giornata dedicata alla prevenzione gratuita per l’infanzia e l’adolescenza, una novità per il reparto di ostetricia e ginecologia civitanovese: dalle 14 alle 17,30, nell’ambulatorio di ginecologia ed endocrinologia dell’infanzia e dell’adolescenza sono previste visite gratuite in co presenza specialistica, con ecografia office, a bambine e adolescenti accompagnate da un genitore, con prenotazione diretta e senza impegnativa telefonando al numero 0733823054, dalle 8 alle 20, dei giorni feriali. A seguire, presso la sala consiliare dalle 18,30 alle 19,30, si svolgerà un incontro aperto in cui saranno affrontati i problemi della pubertà, della crescita, dell’irregolarità mestruale e dell’obesità con gli specialisti ospedalieri, il primario dell’ostetricia e ginecologia Filiberto di Prospero, la primaria della pediatria Enrica Fabbrizi e la ginecologa Silvia Battistoni.