MACERATA - Ordinanza della Polizia locale, in vigore dal 6 marzo al 28 maggio, visto il rifacimento del manto stradale

Il Comando di Polizia locale di Macerata ha emesso una nuova ordinanza che regola temporaneamente la circolazione stradale in via Verga che sarà interessata dai lavori di rifacimento del manto stradale. Il provvedimento, in vigore dal 6 marzo al 28 maggio, prevede i seguenti divieti, limitazioni e obblighi. In via Verga: senso unico di circolazione dal punto di intersezione con via Ungaretti fino al civico 46 in direzione via Silone, divieto di sosta con rimozione coatta, limite di velocità di 30 km/h, divieto di transito con sbarramento dal civico 48 all’intersezione con via Ungaretti; In via Cardarelli intersezione via Verga: obbligo di svolta a sinistra per tutti i veicoli, eccetto residenti fino al civico 46, accesso pista pattinaggio/campo sportivo/residence madison village. In via Cardarelli intersezione via Ungaretti: obbligo di proseguire dritti verso via Roma per i veicoli di m.c.p.c. > a 3,5t e bus urbani.