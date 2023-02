FERMO - L'anziana Giuseppina Traini presentava una ferita all'addome. Era allettata a causa di una lesione a una vertebra. A lanciare l'sos uno dei figli. Si attende l'esito dell'autopsia per conoscere le cause della morte dell'anziana

di Giorgio Fedeli (foto Simone Corazza)

Vanno avanti senza sosta da ieri sera le indagini della Polizia di Stato per ricostruire il grave fatto di sangue che ha sconvolto il quartiere fermano di Capodarco e, più in generale, l’intera città. Ieri infatti una donna, Giuseppina Traini di 85 anni, è stata trovata senza vita nel letto di casa, in via Fontana. Uccisa.

Sul posto, raccolto l’sos lanciato da uno dei due figli, si sono precipitati i sanitari della Croce azzurra di Porto San Giorgio e gli agenti della questura di Fermo. Ma purtroppo per Traini non c’era ormai più nulla da fare. Arrivati sul luogo del delitto, gli agenti delle Volanti hanno trovato il marito della donna in evidente stato di shock. Ecco perché l’anziano da lì a breve sarebbe stato trasportato d’urgenza all’ospedale. L’uomo, disorientato e in preda a una totale confusione, presentava anche delle lievi ferite alle braccia. E’ stato ricoverato al reparto di psichiatria dove attualmente è piantonato dalla Polizia. E ora, per lui, sarà il magistrato a disporre eventuali misure cautelari.

Nella casa di via Fortuna, posta poi sotto sequestro, sono rimasti gli agenti della Squadra Mobile che stanno conducendo le indagini per cercare di ricostruire gli ultimi minuti di vita di Giuseppina Traini. La donna, allettata da qualche tempo a causa di una lesione a una vertebra, presentava una ferita all’addome, apparentemente piuttosto superficiale. Nessun segno o lividi sul collo. E’ stata trovata senza vita sul letto, al piano terra dell’abitazione. Dunque molto sulle cause della morte lo dirà l’esame autoptico. Per il momento gli investigatori della Questura, anche grazie all’ausilio dei colleghi della Scientifica, hanno raccolto qualsiasi elemento utile alle indagini. Le divise hanno sequestrato un coltello. Ma, si diceva, sulle cause della morte, sarà l’autopsia a fare chiarezza. E questo, si sa, può essere decisivo anche nell’iter giudiziario.

Ieri sera a Capodarco, appresa la terribile notizia, è arrivato anche il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro: «Non posso fare altro che esprimere la vicinanza mia e dell’amministrazione ai figli e ai familiari. Un fatto che ci lascia esterrefatti, che sconvolge l’itera comunità di Capodarco».