CIVITANOVA - Terminato l'intervento costato 90mila euro, il sindaco Ciarapica: «E' in corso un vero e proprio restyling a Fontespina atteso da molto tempo, ci stiamo muovendo per la sicurezza e il decoro di tutta la città»

«Dopo oltre 40 anni via Pigafetta ha dei nuovi marciapiedi». L’annuncio è del Comune di Civitanova, che precisa: «I lavori, compresa l’asfaltatura della strada, per un importo complessivo di 90mila euro, sono appena terminati. Conclusi anche quelli per i nuovi marciapiedi di via Cristoforo Colombo, lato mare, nel tratto tra il sottopasso Broccolo fino all’intersezione con via Orsini (importo totale di 110mila euro).

A breve partiranno quelli in via Bragadin con la realizzazione di nuovi marciapiedi mentre in via Gioia è prevista la sistemazione del manto stradale». Il commento del sindaco Fabrizio Ciarapica: «Dopo tanti anni, grazie al lavoro dell’amministrazione comunale e dell’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai è in corso un vero e proprio restyling a Fontespina atteso da molto tempo. Più in generale – continua il primo cittadino – ci stiamo muovendo per la sicurezza e il decoro di tutta Civitanova. Centimetro dopo centimetro, compatibilmente con le risorse a disposizione, sistemeremo le strade della nostra città. Sappiamo bene che ci sono tantissime situazioni emergenziali, ma stiamo e continueremo a fare tutto il possibile». Nel piano triennale delle opere pubbliche, che dovrà essere approvato congiuntamente al bilancio, sono previsti interventi per oltre 2 milioni e 500mila euro.

A breve, invece, partiranno lavori per oltre un milione di euro: oltre a via Bragadin, lavori in via Piane Chienti per 60mila euro. Sulla strada del Vallato è in programma la depolverizzazione dell’attuale pavimentazione in ghiaia; in via Verga lavori di asfaltatura di un primo tratto per un importo di 160mila euro. Per la restante parte è stato approvato l’elaborato progettuale per un importo di 195 mila euro; pavimentazione di piazza Conchiglia per 170 mila euro; lavori in via Montello e via Capuano per 60mila euro; via Romagna, lavori per 115mila euro: intervento da eseguire dopo il rifacimento della linea idropotabile già programmata e finanziata da Atac. In via Ugo Bassi è previsto il rifacimento di marciapiedi e del manto stradale per 130mila euro; via Giusti lavori per 150mila euro.