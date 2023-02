AUDIO - Via alla seconda settimana della nuova rubrica di Cronache Maceratesi

(clicca qui sopra per ascoltare il podcast)

Seconda settimana con “Come Butta“, il nuovo podcast audio di Cronache Maceratesi . Anche questa settimana ogni giorno, dopo le 18, la redazione di Cronache propone una selezione delle notizie della giornata, ascoltabile su tutte le piattaforme più diffuse. “CoMe butta” nasce per accompagnarvi, come fa Cronache Maceratesi nell’arco dell’intera giornata, anche se non siete davanti a un computer o quando non avete la possibilità di leggere.

Come si ascolta “CoMe butta” – Per ora vi basta cliccare sul player in alto o accedere alla pagina CoMe Butta?. Potete anche scaricare le principali piattaforme podcast sul vostro dispositivo mobile per essere aggiornati su tutte le nuove uscite.

Se siete utenti iPhone, non avrete bisogno di scaricare nessuna applicazione aggiuntiva: sul vostro smartphone avete già Apple Podcast, una delle app più utilizzate in assoluto che è collegata direttamente alla collezione di podcast gestita da Apple, la più importante e ricca del mondo.

Se avete un dispositivo Android potete invece usare Google Podcasts, l’app di riferimento di Google disponibile gratuitamente nel Play Store. Inoltre potete ascoltare il podcast sui seguenti servizi cliccando sul relativo link

Per segnalazioni o per raccontarci le vostre esperienze scrivete a [email protected]