LA SODDISFAZIONE del sindaco Ciarapica per la riuscita dell'evento di ieri nel segno della Petena: «Gente da ogni dove e un'intera città coinvolta è stato un grande successo». Domani dalle 15.30 in piazza musica e laboratori assieme alle associazioni Anffas, il Palco, Spazio Hip Hop, Il faro e Kalimera

Diecimila persone al Carnevale, domani si replica in piazza con associazioni e bambini. Dopo l’exploit dei festeggiamenti per il Carnevale civitanovese nel segno della Petena non si fermano le attività di intrattenimento. In scena domani l’ultima puntata in piazza XX Settembre dove è in programma la festa: “Il Carnevale dell’inclusione”, organizzata dagli assessorati al Turismo e Servizi Sociali del comune con la partecipazione attiva di gruppi e associazioni che organizzeranno giochi e intrattenimento senza barriere.

Per l’occasione scatteranno divieti di sosta e transito in piazza e nelle vie interessate dalla manifestazione e il divieto di utilizzare bombolette spray contenenti sostanze e qualsiasi altro materiale pericoloso per la pubblica incolumità. Vietata anche la vendita di bevande in lattine e bottiglie. La festa inizierà alle 15,30 circa, con “Musica in piazza” in diretta con Radio Linea. Per le associazioni, saranno presenti: la Cooperativa “Il Faro” accompagnata dai ragazzi del centro di aggregazione “Kalimera” e del servizio di educativa di strada, con un laboratorio creativo in cui verranno realizzate maschere di carnevale e spara coriandoli. Attesa anche la partecipazione dell’Anffas onlus con i ragazzi del progetto “Book-Box”, che si esibiranno in alcune cover e una canzone inedita accompagnati dagli allievi del laboratorio musicale “Il Palco”. Inoltre, ci saranno altri gruppi: una rappresentanza del “servizio sollievo”, che regalerà un trucco personalizzato ad ogni bambino, donando anche simpatici palloncini floreali e i ballerini di “Zona 14- Spazio Hip Hop”, con un’emozionante esibizione di danza inclusiva e i ragazzi dell’associazione “Contemporanea 2.0 APS” di Vanessa Spernanzoni.

Intanto anche il sindaco esprime soddisfazione per la giornata di ieri: «oltre 10 mila persone per l’atteso ritorno del Carnevale a Civitanova, 9 gruppi mascherati, spettacoli e animazioni, performance itineranti, gente da ogni dove e un’intera città coinvolta è stato un grande successo – le parole del primo cittadino -il merito è di un lavoro di squadra tra questa amministrazione e la collaborazione attiva di associazioni, parrocchie e pro loco. Un valore che voglio sottolineare perché trasmette un forte senso della comunità che vogliamo far crescere ogni giorno sempre di più».