CIVITANOVA - Aveva 70 anni. Il funerale mercoledì a Santa Maria Apparente. Lascia la moglie e una figlia

Lutto nel giornalismo marchigiano. È venuto a mancare oggi il collega Dario Gattafoni, già presidente dell’Ordine dei giornalisti delle Marche (fino al 2017) e consigliere nazionale dell’Ordine, dove aveva ricoperto anche l’incarico della Commissione ricorsi. Due mesi fa aveva compiuto 70 anni. Da tempo era malato.

Civitanovese, giornalista professionista iscritto all’Albo dal 1978, aveva iniziato la professione a Il Messaggero, poi dagli anni ’80 è stato redattore del Resto del Carlino, a Macerata, fino alla pensione. Sempre preparatissimo, attento al mestiere e alle esigenze dei colleghi, è stata anche un grande amico di Cronache Maceratesi. La sua grande passione erano le moto Guzzi.

Il funerale sarà celebrato mercoledì alle 15 nella chiesa di Santa Maria Apparente a Civitanova. Lascia la moglie Anna Maria e la figlia Sara.

Il messaggio del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti: «Grande cordoglio per la morte del collega e amico Dario Gattafoni, ex presidente dell’Odg delle Marche ed ex consigliere nazionale, nella sua ultima consiliatura era stato presidente della Commissione ricorsi del Cnog».

(redazione CM)