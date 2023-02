LUTTO - Ex dipendente comunale è stato calciatore ed allenatore del Villa Musone. Da qualche tempo era malato. Si è spento oggi. Lascia la moglie e tre figli

E’ morto a 54 anni Giorgio Capitanelli, portorecanatese. Si è spento oggi in seguito ad una malattia. Sconcerto a Porto Recanati per la scomparsa dell’ex calciatore e allenatore del Villa Musone. Capitanelli era molto conosciuto in città: aveva lavorato per il Comune, prima come autista dei pullman e poi come addetto alle manutenzioni e alla cura della città.

Una persona sempre cordiale, dal cuore grande e disponibile. A ricordarlo anche il sindaco Andrea Michelini che in un post si è stretto ai familiari dell’ex dipendente comunale. «L’amministrazione e l’intera città si stringono intorno al dolore della famiglia Capitanelli – scrive il primo cittadino – ci mancheranno la sua gioiosa voglia di vivere, il suo modo sempre cordiale di porsi verso tutti, la sua affabilità e umanità. Alla sua famiglia, in particolare alla moglie Barbara, ai figli Andrea, Francesco ed Anna Sofia, che gli sono sempre stati accanto, vanno le nostre più sentite condoglianze e un grande abbraccio, che è quello dei tanti che gli hanno voluto un gran bene».

(l. b.)