CAMERINO - Rese note le date dei principali appuntamenti della rievocazione storica, giunta quest’anno alla 42esima edizione

Donatella Pazzelli di Camerino è il nuovo presidente dell’associazione Corsa alla Spada e Palio. E’ stata eletta nei giorni scorsi quando si è riunito il consiglio direttivo dell’associazione Corsa alla Spada e Palio per approvare il bilancio e per nominare il nuovo presidente.

Un nome che ha trovato l’approvazione del sindaco di Camerino Roberto Lucarelli, del parroco di San Venanzio don Marco Gentilucci e dei presidenti dei tre terzieri da cui è pervenuta la proposta: Marco Gagliardi per Di Mezzo, Paola Ticani per Muralto e Paolo Paternesi per Sossanta. Il nuovo presidente resterà in carica per i prossimi due anni. Intanto sono state rese note le date dei principali appuntamenti della rievocazione storica della Corsa alla Spada e Palio, giunta quest’anno alla 42° edizione: 15 maggio 2023 Cena dei mille, 17 maggio 2023 Offerta dei Ceri, 21 maggio 2023 Palio di Santa Camilla, 28 maggio 2023 Corsa alla Spada e Palio.