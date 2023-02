PORTO RECANATI - Sono stati sequestrati insieme a dei cosmetici, denunciato il titolare. L'operazione dei carabinieri all'Hotel House. Nei controlli trovate anche auto senza assicurazione, sono state portate via dal carroattrezzi

Sequestrati farmaci in un minimarket, erano in vendita ma privi dell’autorizzazione all’immissione in commercio. I carabinieri del Nas di Ancona hanno svolto il controllo all’Hotel House di Porto Recanati. Nel mirino l’attività di un senegalese di 50 anni, in cui oltre ai farmaci sono state sequestrate confezioni di cosmetici. La merce consiste in numerose confezioni di creme di betametasone dipropionato e clotrimazolo, clobetasolo propionato e nomicina solfato, clobetasolo priopionato: era esposta sugli scaffali del negozio e c’erano anche 43 confezioni di tinture per capelli mancanti dell’etichettatura in lingua italiana. Il commerciante è stato denunciato.

Il controllo rientrava in una più ampia attività svolta dai carabinieri della Compagnia di Civitanova a Porto Recanati. I militari, insieme alle unità antidroga ed antiesplosivi del Nucleo cinofili di Pesaro e al personale del Nas di ancona, hanno eseguito numerosi controlli e accertamenti all’interno dell’Hotel House e nei luoghi vicini, identificando 113 persone, 82 veicoli e 5 attività commerciali, elevando 17 contravvenzioni. Sempre nel corso dei controlli è stato denunciato un trentenne di origini iraqene, pizzaiolo: controllato alla guida della propria Fiat Punto ha esibito ai carabinieri un permesso internazionale di guida non conforme alle direttive internazionali. Gli è stata anche fatta una multa che prevede una sanzione di 5.100 euro. Restando in tema di controlli legati alla circolazione stradale: un motociclista 50enne di Civitanova è stato trovato alla guida del proprio scooter senza assicurazione. Senza assicurazione erano anche cinque auto trovate all’interno del piazzale dell’Hotel House: sono state fatte multe per 1.772 euro cadauna. Le cinque auto e altri due veicoli che non erano stati sottoposti alla revisione sono stati rimossi col carroattrezzi. Altro fronte la droga: un 21enne residente a Montegranaro è stato segnalato alla prefettura di Macerata per detenzione di 2,5 grammi di marijuana. Inoltre nel corso di un controllo sulla scala A stata trovata una dose di cocaina del peso di 0,250 grammi, probabilmente abbandonata da un consumatore che si accorto dell’arrivo dei militari con le unità cinofile.