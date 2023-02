MACERATA - Dal 1986 era alla guida della casa editrice che aveva fondato con l'ex sindaco Carlo Cingolani, una voce autorevole del panorama liberal: in catalogo testi di diversi premi Nobel. Si è spento questa mattina, tra pochi giorni avrebbe compiuto 77 anni. Da tempo era malato di Sla

di Luca Patrassi

Si è spento questa mattina, nell’ospedale di Macerata, dove era ricoverato per l’aggravamento delle condizioni di salute, l’imprenditore Aldo Canovari, maceratese di 77 anni.

Il gusto dell’impresa lo aveva ereditato dalla famiglia, la ricerca del bello e di voci libere ha caratterizzato quella che probabilmente era l’attività che più amava, di editore, alla guida di “Liberilibri” che aveva fondato nel 1986 con l’ex sindaco Carlo Cingolani. Canovari si è spento alla vigilia del suo compleanno numero 77, era nato il 14 febbraio del 1946.

Da tempo, da diversi anni, combatteva la Sla che lo aveva colpito e infine costretto in casa. Riusciva a comunicare con gli occhi per mezzo di un puntatore oculare: la grinta e la passione erano rimaste intatte, continuava a svolgere il suo ruolo di editore, a pubblicare testi: romanzi e saggi del pensiero liberale che grazie alla sua “liberilibri” hanno trovato voce anche in Italia.

La salma di Aldo Canovari sarà cremata, le ceneri disperse a Sant’Angelo in Pontano, nel rispetto delle sue volontà. Non ci saranno più occasioni di incontro nel suo quartier generale di corso Cavour, non ci sarà modo di ascoltare la sua ironia, magari incontrandolo nel centro storico cittadino, non ci sarà più modo di vedere i suoi occhi sprizzare felicità nel raccontare la sua nuova avventura editoriale. Di lui resteranno gli affetti, i ricordi, gli amici e quelle centinaia di pubblicazioni libere che ha firmato per liberilibri, dal debutto nel 1986 con un libro d’arte di Magdalo Mussio fino alla pubblicazione di testi di autori premi Nobel come Anatole France e Mario Vargas Llosa passando per i pensieri liberali di Antonio Martino, Giuliano Ferrara, Carlo Nordio, Giulio Temonti e Serena Sileoni.