SAN SEVERINO - Operai e tecnici della municipalizzata Assem sono al lavoro per individuare la perdita provocata molto probabilmente da uno smottamento del terreno alle condutture idriche che servono la zona alta del rione Uvaiolo

Operai e tecnici della municipalizzata Assem Spa sono al lavoro, ormai da alcune ore, per individuare la perdita provocata molto probabilmente da uno smottamento del terreno, causato dal maltempo di questi giorni, alle condutture idriche che servono la zona alta del rione Uvaiolo, a San Severino. La perdita, non ancora individuata con precisione per via del fatto che il terreno bagnato dalle piogge non rende visibile la fuoriuscita d’acqua, ha causato difficoltà di erogazione in alcune utenze.

«Al fine di limitare al massimo i disagi Assem Spa sta provvedendo ad immettere acqua nei serbatoi per fare in modo che comunque i rubinetti non restino a secco – si legge nella nota del Comune -. Si invita però la popolazione a limitarne al massimo l’uso». La perdita di acqua ha inizialmente coinvolto anche il quartiere San Michele e il villaggio terremotati “Campagnano”. Nelle sae si è comunque riusciti a ripristinare il sevizio senza alcun disagio.