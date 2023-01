PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - I biancorossi di Ciattaglia battono 2 a 1 il Monturano Campiglione e si giocano un posto per gli spareggi promozione. Muove la classifica il Potenza Picena. Prima vittoria esterna per la Cluentina

di Michele Carbonari

La Civitanovese approfitta del turno di riposo osservato la scorsa settimana, ricarica le batterie dopo il ko nello scontro diretto contro l’Aurora Treia prima della pausa natalizia e torna in campo più agguerrita che mai. La capolista del girone B di Promozione batte in rimonta il Casette Verdini sul neutro di Villa San Filippo (leggi l’articolo) e consolida il primato solitario, al giro di boa, nel posticipo domenicale.

Il sabato, l’Aurora Treia compie il suo dovere violando il campo della Monterubbianese, rimontata grazie ai gol nella ripresa di Voinea (girata dal limite sul secondo palo) e Panichelli (nel finale, di testa sugli sviluppi di un angolo). Gli uomini di Passarini salgono nuovamente al secondo posto, agganciando il Monturano Campiglione, caduto a Matelica: decisivo un autogol ospite sul cross di Raponi e il rigore di Aquila. I biancorossi di Ciattaglia sono in piena corsa playoff, come il Potenza Picena, che in dieci uomini muove la classifica nella trasferta di Castel di Lama (0-0). Il Trodica scivola contro la Palmense, ora a pari punti con i ragazzi di Busilacchi. La splendida punizione di Zandri illude i biancocelesti, rimontati nella seconda frazione dai fermani.

Perde pesantemente il Corridonia, che subisce il tris del Monticelli (vana la rete di Michele Garbuglia al rientro da un infortunio). Si sblocca lontano da casa la Cluentina, vittoriosa all’inglese nella tana dell’Atletico Centobuchi.

La top 11 (3-4-3): Taborda (Civitanovese); Palazzetti (Aurora Treia), Marino (Matelica), Merli (Matelica); Mangiacapre (Civitanovese), Mancini (Potenza Picena), Cipriani (Civitanovese), Zandri (Trodica); Sejfullai (Casette Verdini), M. Garbuglia (Corridonia), Voinea (Aurora Treia). All.: Canesin (Cluentina).

Il personaggio della settimana: Nicola Cipriani (Civitanovese). Il giovane centrocampista, con esperienze in Serie D a Nereto e Giulianova, scende di due categorie e sale nelle Marche con l’obiettivo di riportare in alto la formazione rossoblu. Entra in campo e dopo appena dieci minuti realizza il gol partita che regala tre punti fondamentali alla leader Civitanovese.